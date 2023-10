El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tomó la propuesta de unidad que promueve Sergio Massa y aseguró que si es Presidente “sumaría peronistas como gente rescatable del PRO”, ya que todos aquellos que defiendan sus ideas serán “bienvenidos”.

“Si nosotros ganamos, se va a romper el sistema político como existe hoy. Juntos por el Cambio y el peronismo no van a existir más. Va a haber un reordenamiento entre los que quieren ir por las ideas de la libertad y los que sean colectivistas, los estatistas”, explicó en una entrevista televisiva.

“Todos aquellos que hayan descubierto que las ideas de la libertad son la solución de los problemas argentinos, bienvenidos”, sumó.

“Sumaría peronistas como gente del PRO, que es rescatable. Además de Macri. Tuve una charla con él. Siempre hablamos un poquito de economía. Las nociones que tiene son suficientes para entender la naturaleza de los problemas”, dijo en A24.

Milei desmintió haber sufrido ataques de pánico y apuntó contra JxC

Por otro lado, el economista, que aseguró que ganó “ampliamente” el debate presidencial del domingo, aseguró que es “mentira” que haya sufrido ataques de pánico la semana pasada y lo adjudicó a una teoría conspirativa de Juntos por el Cambio.

“Es todo mentira. Fátima (Flórez) tenía que actuar en Rosario y yo iba a estar en Santiago del Estero por el debate. No nos íbamos a ver. Estuvimos domingo, lunes, martes y miércoles, porque íbamos a pasar mucho tiempo sin vernos. Entonces bajé ciertas exposiciones y me dediqué a trabajar en cosas del debate y a leer. No me parece nada malo. La gente de Juntos por el Cambio empezó a construir un montón de mentiras”, indicó.

“Con que inventar enfermedades, demuestran que son lo peor de la política”, subrayó Milei, quien agregó: “Juntos por el Cambio no es distinto al kirchnerismo. Son iguales que el kirchnerismo, nada más que tienen buenos modales”.

“Mienten descaradamente, ensucian, lo hacen con un nivel de violencia enorme”, añadió el referente de La Libertad Avanza, quien apuntó contra Patricia Bullrich porque “miente” y que a pesar de eso “tuvo una performance desastrosa” en el primer debate.

“Bullrich hace trampa porque se hace trampa porque se sabe inferior”, aseveró el libertario. “Quedó claro que Bullrich es una cáscara vacía, no tiene contenido. No sabe lo que hay que hacer, engaña a la gente, no tiene propuestas, es un montón de slogans pero nunca explica el cómo de nada. No son ellos la alternativa del kirchnerismo. El único voto útil somos nosotros. Son parte de lo mismo”, dijo.