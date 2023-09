El Gobernador Axel Kicillof encabezó esta tarde la inauguración del Ateneo Radical “Raúl Alfonsín” en La Plata. En ese marco, el postulante a revalidar su mandato en octubre sostuvo que “para defender a la ciudad de La Plata, la provincia de Buenos Aires y la Argentina, Unión por la Patria crece, se hace más pluralista y abraza a todos y todas las militantes del campo popular”. Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el diputado nacional Leopoldo Moreau; el presidente de la institución, Ricardo Jano; y la dirigenta Carmela Moreau.

“En esta elección tenemos que debatir acerca de temas que pensábamos que ya no íbamos a tener que discutir en nuestro país: las y los verdaderos radicales no pueden estar en los espacios que buscan destruir la educación y la salud pública y entregar nuestros recursos energéticos”, indicó el Gobernador y añadió: “Vamos a defender la YPF que creó Yrigoyen, potenció Perón y recuperó Cristina: no estamos dispuestos a entregar de nuevo el patrimonio nacional que fortalece nuestra soberanía”.

Kicillof destacó que “somos conscientes de que hemos cumplido 40 años de democracia y que todavía hay deudas muy grandes en nuestro país, pero tal como lo expresaba Raúl Alfonsín, los problemas con el empleo y la producción se van a resolver con más democracia”. “No hay respuestas para los y las argentinas en aquellos que fomentan el odio y la violencia y niegan el terrorismo de Estado durante la Dictadura militar”, agregó.

Por su parte, Alak resaltó que “hoy estamos dando un paso hacia la unidad del movimiento nacional, popular y democrático para gobernar en defensa de nuestros vecinos y vecinas”. “Nos unen las luchas por los derechos conquistados y la necesidad de tener un Estado presente para redistribuir el ingreso y mejorar la vida de las y los platenses”, remarcó.

En tanto, Saintout sostuvo que “en La Plata hay un gobierno municipal que ya aplicó la política de la motosierra y su impacto se ve en las plazas y en todos los barrios de la ciudad”. “Con este espacio estamos dando un paso más para encarar el enorme desafío que tenemos por delante para defender a la Patria en las elecciones más importantes de los 40 años de democracia”, manifestó.

También participaron de manera virtual el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín; el candidato a jefe de gobierno porteño, Leandro Santoro; y el diputado nacional Sergio Palazzo.

Este nuevo espacio de la UCR funcionará para diversos encuentros militantes en apoyo a la lista de Unión por la Patria de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. “Porque la Patria nos demanda que todo el campo popular esté unido, en este Ateneo Radical nos vamos a organizar para en octubre cuidar el voto de cada uno de nuestros candidatos”, indicó Jano.

Asimismo, Leopoldo Moreau aseguró que “estamos unidos frente a quienes quieren destruir los derechos de los argentinos: la derecha no viene solo por la educación y la salud, quieren transformar la estructura económica para apoderarse de todos nuestros recursos naturales”. “Necesitamos transitar el camino hacia la unidad nacional: nuestra Patria está de pie, no se vende ni se arancela”, resaltó.

“Hay dirigentes que no se mueven por convicciones y solamente defienden intereses propios, pero también hay miles de militantes radicales en todo el país que apoyamos a las listas de Unión por la Patria porque seguimos defendiendo los intereses que dieron origen a nuestro partido”, dijo Carmela Moreau.

Por último, Kicillof expresó: “La derecha irá contra todas las expresiones del campo popular porque detrás de los gritos y los insultos se esconden la quita de derechos y la destrucción de la industria nacional”. “Aquí estamos los que podemos mirar a los ojos a los pibes y las pibas de la provincia de Buenos Aires y decirles que no es con menos Estado como les va a ir mejor, sino al revés: es con más Estado para que haya educación pública y gratuita, más universidades y más computadoras del programa Conectar Igualdad”, concluyó.

Participaron de las actividades el presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof; el secretario general de ATSA y autoridad de la CGT Regional, Pedro Borgini; el titular de la CNRT, José Arteaga; la diputada provincial Lucía Iañez; los concejales Guillermo Cara y Luis Arias; y el dirigente Pablo Elías.