El Ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria se refirió a las declaraciones discriminatorias del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei

«Hoy lo hablaba con un papá muy amigo que tiene un hijo con síndrome de down. En las últimas horas escuchamos, en la idea de la descalificación que también es discriminación, a un candidato plantear como descalificacición el “mogólico”. Yo quiero transmitir desde acá nuestra solidaridad con toda la gente, todo el equipo de ASDRA que hacen un trabajo fenomenal. Decirles que creemos en una sociedad que incluya, que no solo no descalificamos, sino que además no discriminamos».