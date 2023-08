“Lo que no voy a hacer es callarme. Voy a decirlo tantas veces como pueda. Lo más probable es que no te den bola, ¿quién soy yo para que me den bola?, pero dentro de mi responsabilidad voy a decir las cosas como son. Todo lo que dice Milei es un disparate sin sentido”, dijo Aníbal Fernández.

En una encendida respuesta en la TV Pública, el ministro de Seguridad dijo que “no hay un producto mejor terminado para el capitalismo que un trabajador de derecha”.

En ese sentido Aníbal se animó a confrontar de frente con los jóvenes y los trabajadores. Y en ese marco impulsó a otros a animarse a hablar.