La jueza federal con competencia electoral María Servini denunció graves fallas en el sistema de votación electrónica implementado en la Capital Federal para cargos locales.

Mediante una nota enviada al presidente de la Cámara Electoral, Alberto Dalla Vía, Servini alertó sobre la “improvisación con que se han manejado tanto las empresa contratada para la provisión e instalación de máquinas de votación como el propio Instituto d Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, evidenciando una impericia nunca antes vista en la realización y ejecución de un proceso electoral”.

Servini está a cargo de los comicios nacionales y locales en CABA, donde confluyen los dos sistemas de votación: el tradicional y las mesas con voto electrónico.

“No puedo hacerme responsable por las situaciones descriptas ni por sus posibles consecuencias, al no haber sido generadas por el accionar de este tribunal”, dijo la enojada jueza.

“A lo largo de la jornada se han presentado diversas dificultades relacionadas con su instalación, prueba y puesta en funcionamiento”, aseveró Servini.

Así, describió que “en algunos locales las máquinas en cuestión llegaron recién en horas de la noche” de ayer, “en otros nunca llegaron o estaban ubicados de manera incorrecta; en otros no habían sido conectadas ni probadas; en muchos locales no estaban los kit de instalación; algunas de ellas directamente no funcionaban”.

Según la evaluación de la jueza, un 30 por ciento de las máquinas de voto electrónico están en esa situación.