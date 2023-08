El sindicato de los bancarios que lidera Sergio Palazzo explicitó hoy su apoyo al precandidato del oficialismo, Sergio Massa y a todos los candidatos de Unión por la Patria.

El próximo domingo 13 de agosto se inicia el proceso electoral determinando quienes serán los candidatos para elegir un nuevo gobierno, en una situación muy difícil para nuestro país, en la que, si bien se sigue avanzando en la reactivación productiva y en la generación de empleo, a millones de familias sus ingresos alimentarios no les alcanzan», manifestaron mediante un comunicado.

Creemos que la democracia debe ser representativa y, también, que la participación para una democracia real no debe restringirse al voto. Pero, obvio, no cabe ninguna duda que la elección de un gobierno implica el acto de votar, no es lo mismo hacerlo que no hacerlo, o votar en blanco, dejando que otros decidan por nosotros. El resultado nos afectará a todas y todos, todos los días.

De ese voto no solo depende la elección de quién se hará cargo del Poder Ejecutivo, también depende la elección de los legisladores, quienes deben decidir la sanción de las leyes que hacen a nuestros derechos laborales, a nuestras obligaciones en la sociedad, a las normas de convivencia, al ordenamiento de la actividad económica, de los recursos para la prestación de los servicios públicos esenciales, educación, salud, agua, energía, comunicación, vías de comunicación y transporte, a la preservación del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.

El momento actual exige el máximo de participación ciudadana en las PASO para decidir por los candidatos con los que tenemos mayores coincidencias.

Nuestra opción electoral como trabajadoras y trabajadores es tal cual dijimos en nuestro último congreso de la Asociación Bancaria:

“Nosotros sabemos que hay un solo proyecto de país soberano, no excluyente. Es aquel donde se toman las decisiones sin condiciones, democrático, con trabajo, producción y justicia social, donde hay seguridad alimentaria para todas y todos. Donde sobre la base del desarrollo del mercado interno se define una matriz productiva que, a la par de sustituir importaciones, tenga la capacidad de exportar producción con trabajo argentino agregado. Es el que garantiza las paritarias y la defensa de nuestros derechos laborales, es el que ha recuperado la producción y el empleo, es el comprometido con la inclusión social.”

Lo dicen los hechos: quienes tienen coincidencias para representarlo están en Unión por la Patria.

“El otro no es un proyecto de país. Es un proyecto de colonia, de una sociedad sojuzgada por las finanzas y la deuda, con economía de ajuste y enajenación de los recursos naturales, como el petróleo y el litio, para pagarla. Donde los oligopolios nos imponen los precios por encima de lo razonable, exigen mayores ajustes, reformas laborales degradantes, la anulación de los derechos previsionales”.

Sus representantes están en “Juntos por el Cambio”, en “La Libertad Avanza” que hoy nos prometen reformas para obstruir paritarias, anular convenios y derechos laborales, garantías constitucionales, conflictos permanentes y represión.

Sabemos lo que queremos: vivir bien con una economía sustentable, con trabajo para todas y todos, sin exclusiones, sin condicionamientos externos, superando conflictos. No damos “cheques en blanco”, pero menos estamos dispuestos a resignarnos. El camino está en Unión por la Patria. Tu participación, tu voto deciden.