El precandidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa cerró este domingo un acto con movimientos sociales aseguró que «si no actuamos con inteligencia» la Argentina puede volver al 2001.

Entonces, recordó que el país «vivió el recorte a estatales y a jubilados, de la mayoría de los gastos del sector público, el megacanje, el blindaje, un proceso de fractura social que terminó dejando a un montón de trabajadores en la calle».

Así, dijo que también “se volvió a repetir entre 2015 y 2019”, cuando «desparecieron más de 23 mil pymes y comercios y se produjo la caída de más de 250 mil empleos».

Por otro lado, reconoció ante los movimientos sociales que puede generar «dudas» e «incertidumbre» el hecho de «no compartir una larga militancia en común» se comprometió a incorporar al sector de la economía popular en el circuito productivo formal de la economía, además de plasmar una serie de reivindicaciones vinculadas a la agenda de tierra, techo y trabajo.

En el encuentro que se desarrolló en el microestadio de Ferro Carril Oeste junto a los líderes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, el líder del Frente Renovador anunció que en agosto próximo pondrá en marcha por decreto el monotributo productivo, y anticipó que si el electo presidente va a trabajar en un programa de lotes con servicios para el acceso a la tierra y la vivienda propia.

Este encuentro con los movimientos populares afines al oficialismo y los anuncios vinculados a la agenda social pueden leerse en el marco de la interna que sostiene con el otro precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois,quien es líder de otra organización social importante como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y se asume en cierta medida como representante natural de esos intereses, en contraposición a Massa de quien desconfía por su buena llegada a sectores del establishment económico.

Más allá de que la diferencia a favor del ex intendente de Tigre es abultada y es altamente improbable una remontada épica de Grabois a tan sólo una semana de las PASO, Massa busca ser el candidato individual más votado en las primarias y teme que el volumen electoral que obtenga el dirigente social conspire contra ese objetivo.

En ese sentido, el líder del Frente Renovador busca desterrar los prejuicios que alrededor de su figura mantienen los sectores kirchneristas más duros y aquellos vinculados a los movimientos populares para allanar sus chances de cara a las generales del 22 de octubre y el eventual balotaje del 19 de noviembre.

«No tenemos una larga historia de militancia en común y entiendo que para algunos eso puede presentar tal vez incertidumbre, puede generar alguna duda. Por eso les digo que vine a comprometerme no solamente con ustedes como organizaciones sociales sino con cada uno de los que participan del trabajo y la producción de la economía popular para formalizarlos e incorporarlos definitivamente al movimiento económico argentino», expresó.

Según aseveró, «hay tareas que van a necesitar de que además de ganar la elección, de que construyamos una mayoría en el Congreso».

Sin embargo, explicó que hay tareas que se pueden «empezar ahora» y resaltó que no va a «esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo».

«A fin de agosto vamos a poner en marcha por decreto de Necesidad y Urgencia el monotributo productivo», prometió Massa, que compartió escenario junto al secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, y de la CCC, Juan Carlos Alderete.

A su vez, se comprometió a «trabajar con una base única todo lo que son las tierras propiedad del Estado para ir a un programa en el que garanticemos arraigo para la agricultura familiar».

En ese sentido, prometió «lotes con servicios para todos aquellos que de alguna manera quieren tener la oportunidad del acceso a la propia tierra, a su propio techo y lo quieren hacer con su trabajo».

«Si tenemos identificado quien es el sujeto social que es parte de una economía sin derechos, lo primero que tenemos que hacer es darle la oportunidad a ese trabajador y trabajadora de tener el derecho a tener una obra social, un seguro de accidentes de trabajo, el aporte jubilatorio, porque en realidad los tenemos que visibilizar para ponerlos nuevamente en el circuito formal de la economía», enfatizó.

En otro pasaje de su discurso, Massa sostuvo que es «consciente que en el 2019 cuando ganamos el gobierno, la esperanza de muchos de sus compañeros y compañeras era mayor a la que en términos de resultados el gobierno terminó logrando».

«Fue además un gravísimo error como gobierno no haber desnudado el estado de cuentas de la Nación, no haber desnudado el impacto de la deuda con el FMI y con los privados, porque les permite hoy a quienes son oposición hablar en los canales de TV como si fueran paracaidistas suecos sin hacerse cargo de ninguno de los problemas que nos dejaron», esgrimió.

Sobre Juntos por el Cambio, el precandidato presidencial afirmó que «ya no plantean globitos de colores ni la revolución de la alegría» sino que «dicen con toda claridad que van a recortar el gasto» jubilatorio, universitario y los subsidios al transporte y la energía.

«Dicen con toda claridad que van buscar un nuevo programa de blindaje al fondo como lo hicieron en el 2001 cuando Argentina lo que necesita no es pedirle más planta al Fondo sino salir del Fondo para recuperar su soberanía como Nación», consideró.

Sobre el final de su discurso, Massa aseguró que es consciente de «lo que falta», pero aseguró que solo Unión por la Patria «con la participación de todos los movimientos populares» es capaz de «hacer lo que viene para recuperar esa Argentina que nos dejaron».

«Vengo también a comprometerme sabiendo que la batalla del ingreso es tal vez la que más nos duele de estos años y decirles que parte de nuestra responsabilidad como Gobierno desde el 10 de diciembre tiene que estar puesta no solamente en seguir recuperando trabajo sino en recuperar ingresos para que la olla se llene y la guita alcance», subrayó.

Al respecto, el ministro de Economía explicó que «no es con ajuste, no es con despidos, no es con quita de derechos, no es con recortes que ese camino se va a lograr sino sobre la base de la construcción de un proyecto de Nación que tenga el desarrollo, la producción y el trabajo como partes centrales de la agenda»

«Quedan siete días. Atrás queriendo volver está el ajuste, está la represión, está la violencia institucional, está el recorte de derechos a jubilados, a universitarios y a trabajadores. Está el desprecio a los sujetos que representan como movimientos populares», finalizó el precandidato presidencial. (NA)