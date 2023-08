El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó este jueves por la noche que el país está «terminando de navegar el proceso de tormenta más complejo que nos tocó transitar en los últimos años» pero «sin lamentar pérdida de puestos de trabajo ni cierre de empresas«.

Al encabezar una cena junto a 2.000 empresarios PyME, organizada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Massa indicó que «a la Argentina la hicieron grande las 500 mil Pymes que levantan la persiana todos los días, con el sueño de progresar, como lo que queremos para nuestra patria».

Esta fue la última actividad de campaña del día del ministro, que estaba acompañado en el escenario por el Jefe de Gabinete de ministros y compañero de fórmula, Agustín Rossi, y el diputado nacional y referente del cooperativismo, Carlos Heller.

Al hablar frente a un salón lleno de líderes de pequeñas y medianas empresas argentinas, Massa expresó: «Soy hijo de un Pyme, de uno de esos como ustedes que, a lo largo de la vida, se levantó y se cayó varias veces, y que vivió los vaivenes que nos ha tocado vivir a los largo de los últimos años».

«Así como cada uno de ustedes sintió el mandato de emprender, cada uno de nosotros siente el mandato, y el mío es tratar de devolverle a mi país lo mucho que le dio como oportunidad a mi familia», afirmó.

En esa línea, agradeció a los empresarios por «seguir confiando en Argentina, gracias por creer que no somos ese país de m… (sic) que dicen que somos, gracias por apostar al trabajo argentino y soñar que podemos ser un país con desarrollo».

Y llamó a votar para «adelante porque atrás está el abismo y adelante, el futuro».

«El gran desafío para 2024 es usar parte de los recursos del crecimiento para hacer un sistema más progresivo en materia de impuestos y encontrar un mecanismo de garantía para que un Pyme no sienta que cuando toma un laburante pone en riesgo al momento de despido la hipoteca de su casa», señaló.

«Tratamos de que la economía, esa rueda que no queremos que se detenga, no se detenga», marcó.

Y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri: «Entre 2015 y 2019 en Argentina cayeron 25 mil pymes, perdimos 300 mil empleos porque la mirada de la economía estaba puesta no en un modelo desarrollo productivo, sino en la renta financiera, los procesos de acumulación a partir de la especulación y los procesos de endeudamiento que nos llevaron a esta situación».

«Si están pensando en un modelo de acumulación, va a quedar mucha gente afuera», subrayó.

El ministro recordó que «hoy se cumple un año del día en que el gobierno decidió unificar todas las áreas económicas y cambiar la línea sucesoria que me llevara a dejar la presidencia de la Cámara de Diputados y asumir en el Ministerio de Economía».

Y destacó que en aquel momento eran «días en que en Argentina se hablaba de helicóptero, a días de hacer la indagatoria de la dirigente más importante de la coalición de gobierno, y que combinaban en el relato crisis económica, crisis política, crisis judicial y gobierno de salida».

«En ese momento la responsabilidad que teníamos era enderezar un barco al que hemos invitado a subirse a todos los argentinos», expresó.

En esa línea, admitió que «no soy ministro de Economía de un país con sus variables ordenadas ni candidato de un gobierno que haya podido cumplir todos los sueños y el compromiso que generó en 2019, pero me gustaría que pongamos en la balanza por qué estamos acá».

«Después de 12 meses de convivir en la negociación con el FMI, estamos acá porque en 2018, para financiar la fuga de capitales y el pago a tenedores de bonos que habían venido a jugar contra la tasa de interés alta y el tipo de cambio fijo al rulito del carry trade, llevaron de manera irresponsable a un gobierno y a la Argentina a un endeudamiento de 45 mil millones de dólares que nos cambió en términos de autonomía económica», apuntó contra la gestión de Juntos por el Cambio.

Por su parte, Rossi subrayó que «no hay nadie más preparado para ser presidente de los argentinos que Sergio Massa».

«Conoce los problemas, está demostrando cómo se resuelven, habla poco y hace mucho, no tiene miedo a los desafíos. Y cuando se acuesta, sueña con una patria grande, con un país feliz, con nuestros hijos y nietos con futuro», expresó sobre su compañero de fórmula.

El jefe de Gabinete se refirió también al cambio que atravesó su ciudad natal, Rosario, durante la década de los 90s: «El liberalismo terminó con una cantidad enorme de pequeñas y medianas empresas. Muchas eran tradiciones familiares. Te decían que la culpa era tuya, no del modelo, porque no eras competitivo, pero no podías ser competitivo por las condiciones».

En ese sentido, señaló que el liberalismo «tiene una receta que siguen aplicando: endeudamiento, privatizaciones, desregulación laboral, apertura de importaciones».

«Cuando decimos que hay dos modelos, que no queremos volver al pasado, estamos hablando de esto», expresó Rossi respecto a las fórmulas electorales.

Y señaló que desde UxP «estamos orgullosos de vivir en un país donde se privilegie el incentivo, al que apuesta, al que invierte, que se lo proteja, que tenga un sentido colectivo de hacia donde va el conjunto de la Argentina».

«Estamos orgullosos de pensar en un país que se fortalece con el consumo y el mercado interno, de ser parte de una sociedad que tiene familia de industriales, de comerciantes, hombres y mujeres que deciden apostar a la inversión, que no se quedan con un plazo fijo o el dólar», añadió.

Finalmente, el precandidato indicó: «Si me tocara volver a nacer, elegiría nacer en este país. Y algunos no sienten lo mismo, critican tanto a la Argentina que parece que desean haber nacido en otro país».

«Somos emprendedores, luchadores, nos levantamos y seguimos adelante. Queremos con Sergio invitarlos a encontrar una Argentina que se caiga menos y permanezca de pie», completó.

En tanto, el diputado Heller apuntó contra los precandidatos de la oposición que están en una “competencia” por ver “quién propone más pérdida de derechos” y consideró que en esas fuerzas “saben que las políticas que van a aplicar van a generar reacciones populares enormes y por eso hablan todo el tiempo de las cosas que van a hacer para contener” la protesta social.

El economista analizó que “la moderación es formal” entre los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio, y Javier Milei de La Libertad Avanza, porque, dijo, “lo que plantean es lo mismo”.

Y elogió que la fórmula de Massa y Rossi representa a quienes sueñan “un país más justo, más inclusivo con más derechos, donde la primera pelea es pelear por un país para tener más derechos”.

Estaban también presentes en la sala el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y el secretario de Industria, José de Mendiguren.