La precandidata a presidenta por el PRO se comprometió anoche en el canal de Macri LN+ a, que si llega a la presidencia, entrar a la bóveda del Banco Central de la República Argentina con una cámara de Televisión para mostrar que está vacía. Tamaña burrada le valió fuertes burlas en las redes.

«Lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. Claro, a corazón abierto queremos decirle a la gente cómo está el país. Es verdad [que lo vamos a hacer]. Para mostrar a la gente qué Banco Central tenemos”, sostuvo entonces la exministra de Seguridad, que acotó: “No están, no hay más, hay reservas negativas. Es importante que el pueblo argentino sepa”, aseguró.

"Vamos a entrar con una cámara de TV al Banco Central" Patricia Bullrich anticipó que, en caso de asumir el Gobierno, mostrará "a corazón abierto cómo está el país" y aseguró: "No hay más reservas, hay reservas negativas". pic.twitter.com/Xdl6ycW3ai

Sin embargo, es sabido que el Banco Central es el encargado de la custodia de las reservas, aunque no necesariamente están físicamente allí. Parte puede estar depositada en algún banco para generar un rendimiento. Lo importante es que los activos que las componen cumplan su función de liquidez, es decir que puedan ser convertidos rápidamente en dinero. La ubicación exacta de las reservas no es pública.

Si se sabe que parte del oro que componen las reservas internacionales se encuentra en la bóveda de la autoridad monetaria.

PATO… VOLVIÓ A CIONVERTIRSE EN MEME

Imagino que los "liberales" de copetín saldrán a criticar tamaña bestialidad… no pará, que con los curros de la venta de patente de corso no se jode…

Igual, la mayoría de los economistas son analfabetos monetarios por lo que puede que no hayan notado el punto…

CIAO !!! https://t.co/MUuJD9o428