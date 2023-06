El dirigente de la agrupación vecinal De Frente por Quilmes, Gabriel Berrozpe le apuntó al gobernador jujeño, Gerardo Morales por la brutal represión desplegada en la provincia norteña contra docentes, agrupaciones sociales y sindicales, y hasta personal de prensa.

“La salvaje represión del psicópata Gerardo Morales al Pueblo de Jujuy nos coloca en una situación de emergencia nacional”, sostuvo Berrozpe al inaugurar una nueva unidad básica de la agrupación en Solano.

“Por la gravedad de la represión y porque, además, la reforma que se hace de la constitución de la Provincia , indica claramente cuál es el plan siniestro de la alianza del Pro con la UCR: avasallar derechos de los trabajadores, de los pueblos originarios y generar el marco para la entrega de los recursos naturales, en este caso el litio”.

“Exigimos como Argentinos una firme respuesta del gobierno nacional. También de “Unión por la Patria” que haciendo honor a su denominación, debe garantizar una ferrea unidad de quienes estamos por un proyecto nacional con Justicia Social y por una construcción política superadora de las viejas prácticas que nos han llevado a una gran crisis de representatividad puesto que no hemos alcanzado a garantizar a pesar de la reactivación productiva la seguridad alimentaria de millones de argentinos y argentinas que están en situación de indigencia”.

”Esto nos lleva a reiterar lo que sostuvimos siempre, más aún en esta emergencia, Cristina Fernández de Kirchner debe ser la candidata a Presidenta por su experiencia, su capacidad y por los hechos de su gestión”.

“De no ser así no hay otra forma participativa para decidir que las PASO, y estas deben garantizar la más amplia participacion, no restringirla. Hay que convocar a la sociedad y canalizar la fuerza del voto con un proyecto superador, que tenga la legitimidad para encarar las transformaciones profundas que necesitamos en Argentina, la provincia y Quilmes”.

“Nosotros queremos aportar en el presente y por un futuro distinto, futuro para nuestros pibes que sufren la pobreza, por las familias que no llegan a fin de mes, por eso seguimos construyendo de con nuestros vecinos y vecinas una alternativa política, que desde Quilmes aporte al proyecto provincial y Nacional”.

“Por eso con convicción militante vamos de frente por Quilmes, porque creemos que la política se debe discutir de abajo hacia arriba, con compañeras y compañeros de formación integral, que puedan sostener sus ideas y los proyectos vecinales, que cumplan el mandato popular para el que fueron elegidos”. (EL ARGENTINO)