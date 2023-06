El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció en una conferencia de prensa este lunes por la noche que retirará dos artículos de la nueva Constitución provincial, luego que se desataran protestas en contra de la aprobación de la misma.

Morales se mostró convencido de avanzar con los cambios en la carta magna, pero reconoció que todavía hay “dudas” en los pueblos originarios respecto de los puntos que hacen referencia a la posesión de las tierras con recursos naturales preciados como el litio.

Así, dio marcha atrás con los dos artículos que abordan este tema, el 50 y el 36, y demostró su interés por debatir nuevamente sobre los mismos.

El resto de los artículos serán ratificados en una jura este martes en la Legislatura de Jujuy.

En el comienzo de su conferencia de prensa, Morales responsabilizó al Gobierno nacional por generar un escenario de violencia en los últimos días en el marco de las protestas que se realizaron.

“He decidido dar esta conferencia para llevar claridad ante toda la situación de conflictos que se ha presentado en la provincia, en particular cortes de rutas, especialmente en nuestra quebrada de Humahuaca, que tienen que ver con reclamos de las comunidades, reclamos legítimos de las comunidades en las que cabalga la política, donde responsabilizo fundamentalmente al gobierno nacional”, indicó.

De ese modo, aseguró que “la reforma de la Constitución en Jujuy no es una reforma express, es una reforma que fue presentada en el mes de septiembre del año pasado”.

“Se ha generado un debate en torno a un punto que es la prohibición de los cortes de ruta, que como todos sabemos por el artículo 194 del Código Penal, es un delito, no es una modalidad de protesta. Esto genera un debate no sólo en la provincia de Jujuy, sino a nivel nacional”, puntualizó.

Luego, aseguró que en las modificaciones realizadas “hay definiciones conceptuales de reconocimientos de respeto a las comunidades que son un paso más del texto que establece la Constitución Nacional, como la espiritualidad, el reconocimiento a su identidad, la herencia cultural, conocimientos ancestrales”.

Sobre el artículo 50, explicó: «Como hay dudas, vamos a volver al viejo texto, con lo que va a tener que haber una reconsideración del mismo».

“Acá hay un debate de los que quieren el caos y la violencia. Y en ese marco ratificamos el art.32, que es uno de los nudos del debate, y no se tocó, quedó con la redacción original. El Gobierno Nacional quiere el caos en Jujuy. Sí se agrega un artículo nuevo que es el 67, que no lo vamos a cambiar, que es el Derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica, esto no lo vamos a cambiar”, afirmó.

“Separo de todo este tema de la violencia, de la preocupación de las comunidades, que tienen dudas, no las comparto, pero las entiendo, y por eso no tocamos nada”, remarcó Morales.

Duras críticas de Morales al Gobierno

“La prohibición del corte de ruta es una convicción, la paz es una convicción. Manifestarse es un derecho constitucional que además es una conquista democrática, cortar una ruta es un delito, ese es otro tema, y por eso está todo el gobierno nacional acá, la Cámpora…”, lanzó.

Y siguió: “Mienten porque quieren desestabilizar, porque la nueva constitución establece que bajo ningún punto de vista la ley podrá criminalizar o estigmatizar a quienes ejerzan el derecho a la manifestación. Mienten porque quieren volver a la provincia del caos y la violencia y nuestra consigna es la paz. La violencia es nuestra enemiga”.

Por otro lado, también apuntó contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: “Hay quienes quieren la violencia y creen que el corte de ruta es una modalidad de protesta y no lo es. Hasta acá la Justicia Federal ha mirado para el costado, ahí salió Aníbal Fernández a decir que no pedimos gendarmería. Señor, estamos en flagrancia”.

“Le reitero al Gobierno Nacional: paren, yo cuestiono cosas del gobierno nacional pero mi actitud como gobernador ha sido sostener la gobernabilidad”, expresó el funcionario.

“Pietragalla ha venido ayer con un avión tremendo, debe haber sobrado espacio, por qué no ha ido al Chaco, cómo es el doble estándar que tienen sobre los Derechos Humanos en Nación, al opositor sí, pero en Chaco donde tienen un estado paralelo como el que había acá con Milagro Sala, que termina mal, que termina con violencia, con muerte, no van”, finalizó. (NA)