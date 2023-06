El escándalo desatado detrás de la figura del supuesto paladín de la libertad, Javier Milei no deja de sorprender. Lejos de ser el símbolo anti casta, el economista devenido en político y postulante presidencial, se parece más a la vieja política -y lo peor de esta- que la imagen de una renovación de dirigentes que pretende representar.

En los últimos meses ha protagonizado una serie de escándalos que lo asocian al pedido de dinero y favores sexuales para entrar en las listas de candidatos legislativos. Ayer se conoció que a esto, se le suma el pedido de cargos para amigos o amigas.

En febrero de este año, la presidenta de la agrupación juvenil La Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, exintegrante de La Libertad Avanza denunció haber sido víctima de hostigamiento digital luego de asegurar que en la fuerza liderada por Javier Milei «se intercambian candidaturas por favores sexuales y dinero».

«Quiero informar que decidí realizar las denuncias pertinentes, sobre todo lo sucedido en los últimos días desde el hostigamiento digital hacia mi persona sobre temas de mi privacidad y varios hechos de violencia política ocurridas en las últimas horas», dijo Zurbrigger a través de su cuenta personal de Twitter.

El hostigamiento sufrido por la joven militante estuvo relacionado con una fuerte denuncia que realizó contra el postulante a la presidencia por la «venta de candidaturas» y de «desplazar a la militancia» en la toma de decisiones.

Este miércoles, Milei se quedó sin postulante a gobernador bonaerense, ya que el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, rechazó el ofrecimiento para competir por la Provincia.

Semanas atrás, el diputado nacional había señalado que estaba conversando con el jefe comunal para sumarlo en su oferta electoral, aunque había reconocido que todavía faltaba «ponerle el moño» a las negociaciones.

Britos brindó una conferencia de prensa para comunicar no aceptaría la propuesta. Adujo «cuestiones personales», pero fuentes cercanas al jefe comunal dejaron saber que hubo diferencias en la conformación de las listas. «La etapa con La Libertad Avanza está cerrada», remató Britos.

Justamente el tema de las listas fue el que desató el último de los escándalos. El periodista Carlos Eguía lo sepultó con acusaciones de alto calibre. Eguía fue candidato a gobernador de Neuquén en la lista de Javier Milei en las elecciones del fin de semana pasado, donde sacó el 8,25% de los votos. El periodista denunció ayer en su programa radial que el dirigente de la Libertad Avanza «es un pelotudo, enfermo, loco, mala persona» y que su entorno le pidió cargos en la legislatura neuquina.

Hoy en Radio con Vos, Eguía detalló cómo fue que los principales dirigentes de Milei lo extorsionaron. «En esta elección saqué 10 bancas y ¿por qué me saltó la cadena el otro día? Me pidieron cargos, mi pidieron a mi todo lo que dice que está mal«, acusó el periodista en diálogo con Ernesto Tenembaum en ¿Y Ahora, Quién Podrá Ayudarnos?.

«Hablé con Ramiro Marra y me dijo que Javier Milei no debe saber. Si sabe, es un hijo de puta, y si no sabe, es un pelotudo; de ninguna manera puede ser mi candidato a presidente», expresó Eguía. En este sentido, el candidato libertario se mostró desilusionado: «No estoy enojado».

«¿Cómo no va a saber que el entorno más chico de él, Karina Milei, Carlos Kikuchi y Julio Serna, están llamando para pedirte cargos en la legislatura de la provincia?», disparó efusivo. El periodista señaló que utilizan las misma metodología que «la casta»: «¿Por qué te daría un cargo en la provincia? Estamos hablando de entre $600 y $700 mil, está mal».

Por último, Eguía criticó a Karina Milei, Carlos Kikuchi y Julio Serna: «La diferencia ellos y yo, es que yo sin Milei vivo». «Ellos tienen que arrastrarse para seguir comiendo, porque sino Karina tiene que volver a tirar las cartas», concluyó el neuquino. (Con información de Diario Con Vos)