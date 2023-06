El exgobernador bonaerense, Daniel Scioli ratificó este miércoles su precandidatura a la presidencia en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este año. El actual embajador argentino en Brasil sostuvo que es «respetuoso» con todos los sectores y que no va a «descalificar a un compañero», pero confirmó que, pase lo que pase, va a competir.

«Aunque pongan que hay que tener dos brazos, voy a competir igual«, dijo con ironía al diario Clarín.

En este sentido, Scioli indicó que «no hay ninguna posibilidad de que yo no me presente»: «Soy respetuoso de todos los sectores, no van a encontrar una sola declaración mía descalificando a un compañero y no me voy a correr de ahí, pero tengo la convicción de participar y llevar adelante una propuesta de muchos peronistas”.