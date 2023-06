La ex gobernadora María Eugenia Vidal aborrece cada día más su paso por la provincia de Buenos Aires y los escándalos por su pésima gestión no se detienen. En las últimas horas, el ex agente de la AFI Jorge “El Turco” Sáez, durante la gestión de Cambiemos, le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que cite a indagatoria a la mano derecha de Vidal, el diputado provincia Alex Campbell en el capítulo sobre el espionaje ilegal durante el gobierno de Vidal.

Campbell fue subsecretario de Asuntos Municipales bonaerenses y uno de los armadores principales de la ex gobernadora. El juez debe decidir en las próximas horas su indagatoria. El periodista Néstor Espósito contó que hay un dato que puede cambiar todo. Otros dos exespías admitieron públicamente que le entregaron a Campbell informes ilegales de inteligencia sobre Mariano Bruera –hermano del exintendente de La Plata durante el kirchnerismo Pablo Bruera– para el “armado de una causa penal”. Mariano Bruera acaba de ser condenado a seis años de prisión por Tribunal Oral 2 de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernad, Hernán Decastelli y Silvia Hoerr, como integrante de una asociación ilícita que gestionaba desde el poder la rezonificación de terrenos que eran luego vendidos para el Plan Procrear. Esa causa se inició por una denuncia en 2014 pero sólo se activó contemporáneamente a los seguimientos ilegales a los Bruera en el apogeo del espionaje.

Antes, en un programa de A24 que conduce Rolando Graña, los exespías Emiliano Matta y Javier Esteban Bustos reconocieron las tareas de inteligencia sobre los hermanos Bruera que habían sido encargadas por Alan Ruiz, el hombre de confianza de Silvia Majdalani y luego remitidos al funcionario de Vidal.

Campbell es actualmente diputado por la Provincia de Buenos. El dirigente de San Fernando integra el grupo selecto de la ex gobernadora junto a Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro.

Cómo sucedió en la Causa Gestapo, los agentes de inteligencia trabajaron codo a codo con Vidal y sus ministros. Hay que recordar que en diciembre pasado la defensa del exespía Sáez, a cargo del abogado Emmanuel Carro, había pedido que Campbell declarara como testigo. Tres meses después, Martínez de Giorgi dijo que no podía citarlo en esa condición porque “conforme prueba incorporada y peticiones de las partes constituidas en el proceso, podría ser eventualmente pasible de ser convocado en una calidad distinta de la pretendida”. Incluso la Cámara Federal destacó que el exespía Matta “reconoció en su descargo que una persona de nombre Alex Campbell le habría hecho algún pedido de información a Araque, Sáez y Melo” y le recomendó al juez de primera instancia “establecer los fines de las tareas desplegadas a efectos de establecer su cabal alcance”. De allí que probablemente el juez lo indague y lo procese cómo participe del entramado de Vidal con el espionaje ilegal. En las últimas horas, el juez Martínez d Giorgi le envió un oficio a su colega Julián Ercolini pidiéndole “la remisión de los informes elaborados por la Agencia Federal de Inteligencia que constan en la causa FMP 8559/2020 y de lo resuelto el 15 de julio de 2022, por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal”.

El juez, aunque en forma lenta, sigue moviendo el expediente en Comodoro Py. (Info135)