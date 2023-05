Los precios de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) aumentaron 10,8% en mayo, la máxima variación mensual registrada en los últimos once meses, mientras que en los últimos doce meses subieron 136,3%, el mayor salto desde el 2012, según el portal inmobiliario Zonaprop.

Según el estudio de los avisos publicados en ese portal inmobiliario, en el 2023 el precio medio de los alquileres para nuevos contratos subió 53,2%, por encima de la inflación, que en el acumulado registra 41,9%, y del Índice de Contratos de Locación, que se ubicó en el 34%.

El valor del alquiler de un monoambiente en CABA fue de $116.249 por mes, un departamento de dos ambientes alcanzó los $142.425 por mes y una unidad de tres ambientes y 70 metros cuadrados se alquiló por $185.196 por mes.

El barrio de Palermo se posicionó como el más caro en CABA, con un precio medio de $186.288 por mes y le siguieron los de Recoleta y Belgrano con $166.717 y $165.720, respectivamente.

En una zona intermedia entre esos valores en el barrio de Retiro un alquiler de un dos ambientes se pagó $143.329 mensuales, en San Cristóbal $140.005 y Villa Pueyrredón $132.887.

Los barrios más económicos para alquilar fueron Liniers con $113.252 por mes, Monserrat con $114.903 y Barracas con $115.691 por mes por un inmueble de un ambiente.

Según el estudio el valor de los departamentos descendió un 0,3% en mayo y en el primer trimestre, los precios acumulan una caída del 1,9%.

En los últimos 12 meses los precios descendieron 5,7% y desde el valor máximo de 2019, registran una baja del 23% y se ubicaron en niveles similares a octubre de 2015.

El relevamiento señaló que el valor de un monoambiente promedio fue de US$ 93.792, el de un departamento dos ambientes de US$ 113.133 y uno de tres alcanzó los US$ 158.722.

El ranking de precios por metro cuadrado está encabezado por el barrio de Puerto Madero con US$ 5.678, seguido de Palermo con US$ 2.913 y Belgrano con US$ 2.706.

Los barrios más económicos en la ciudad fueron Lugano con US$ 1.032, Nueva Pompeya con US$ 1.394 y La Boca con US$ 1.447, por metro cuadrado. (NA)