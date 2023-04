El ex presidente Mauricio Macri cuestionó la intención del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de plegar las elecciones de la ciudad de Buenos Aires con los comicios generales y pidió no cambiar las «reglas en el mismo año».

A pocos días de bajarse del «Segundo Tiempo», Macri intentó marcarle la cancha al mandatario de la Ciudad que mostrará un gesto de autonomía con la unificación del calendario electoral de su territorio con las PASO nacionales.

«No creo que Horacio desdoble las elecciones en la Ciudad. Sería ir en contra de los vecinos porque es más gasto del estado, más tiempo de votación, más filas, dos urnas, dos boletas», expresó Macri en diálogo con «Si pasa, pasa», en Radio Rivadavia.

En la misma línea, agregó: «Nunca se hizo antes en la Ciudad. No hay que cambiar las reglas electorales en el mismo año y no hay que hacerlas por especulaciones de una parte pensando que va a cambiar algo para complicarle la vida a la gente».

«Mis queridos porteños son autónomos e independientes. No vuelcan su voto hacia un espacio solamente por cambiar de día la elección. Desdoblar es complicarles la vida», argumentó Macri.

Si Larreta avanza, el 13 de agosto, los porteños votarán con la papeleta tradicional para cargos nacionales en las Primarias, Abiertos, Simultáneas y Obligatorias y con boleta única y urna separada para el puesto de Jefe de Gobierno, legisladores y comuneros locales.

«No cambiar reglas creyendo que de esa manera se va a manipular en algo el voto de los porteños que han votado lo que sistemáticamente creyeron que representaba sus ideas. No hace falta hacer ningún tipo de cambio que les cambie la vida y malgaste la plata de ellos», enfatizó.

Por otro lado, Macri reveló que, a pedido de Rodríguez Larreta, se reunió junto al senador radical Martín Lousteaupara buscar los mecanismos que le permitan competir «sin modificar la vida de los porteños». El referente radical es cercano al jefe de Gobierno y mantiene sus expectativas por hacerse del bastión del PRO.

La renuncia

Macri contó, además, que luego de «de profunda reflexión, introspección interna y tratar de entender qué era lo mejor para los Argentinos y lo peor para mí», optó por dar un paso al costado en la competencia electoral y argumentó que apuntó con terminar con los caudillismos en la Argentina.

«No me fui, simplemente sentí que esto empoderaba mejor a nuestros dirigentes, que terminaba con estos caudillismos que le ha hecho daño a la Argentina, y que todos los argentinos nos empoderemos a favor del cambio. Todos tenemos que estar dispuestos a asumir un cambio profundo que vivimos del 15 al 19, respeto por el otro, cultura del trabajo, esfuerzo personal. Hay que prepararse, no hay que improvisar, todas esas cosas se han entendido en la Argentina con lo cual me hace ser muy optimista acerca del futuro del país», subrayó.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad a Macri

Fuentes del Gobierno porteño le dijeron a Noticias Argentinas que la acción de Rodríguez Larreta se trata de un gesto de «autoridad» y «autonomía». Además, sostienen que no se modifican las reglas del juego porque «están parados» sobre el código electoral de la ciudad de Buenos Aires.