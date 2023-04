Luego del estallido que esa decisión generó en el PRO, el aspirante a la sucesión de Rodríguez Larreta sostuvo que es «es inentendible el revuelo que se está generando”.

“Votar de manera separada habilita a que sea mejor el debate”, indicó Lousteau en declaraciones al canal LN+.

Y completó: “Nosotros votamos todas las elecciones, desde De la Rúa en adelante, en un día separado, salvo la última: suspendieron transitoriamente el uso de la boleta única electrónica porque (Mauricio) Macri quería pegar las elecciones por un tema de conveniencia electoral”.

Horacio tomó una decisión que cumple con la ley electoral de la Ciudad: defiende las instituciones, la autonomía porteña y aporta transparencia, tranquilidad y facilidad para que los porteños votemos en libertad. https://t.co/wpmbnO7PZk — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 10, 2023

“Cómo podemos decir que queremos cambiar el país si no aplicamos las reglas electorales que ya nos dimos por abrumadora mayoría en la Ciudad”, criticó Lousteau.

“Acá votamos de manera electrónica con boleta única y la defendió (María Eugenia) Vidal, Macri, (Cristian]) Ritondo. El sistema lo defienden todos, entonces a esta altura es llamativo que alguien diga que es una desilusión que se cumpla la ley. Ojalá pasemos rápido esta etapa y empecemos a debatir el país y la ciudad”, enfatizó el senador, al rechazar los cuestionamientos de los referentes del PRO.

En ese marco, recordó que «en la elección de 2015, en las PASO se votó con papel y en las generales con la boleta única electrónica».

«Esto de que no hay tiempo, sinceramente, no entiendo cuáles son los argumentos; ¿cómo alguien puede defender la boleta única a nivel nacional, en la Provincia protestar porque no se logra y en la Ciudad que la tenemos, no usarla?”,agregó.

Puntualmente sobre Macri expresó: «¿Por qué se puede estar desilusionando el ex presidente? ¿Por usar la Boleta Única que promovió él? ¿Por que el jefe de Gobierno actúa de acuerdo al código electoral? ¿Por que se establecen reglas de juego donde todos los candidatos pueden presentar sus propuestas y los porteños decidir? No sé cuál es la desilusión, me llama la atención la expresión. A menos que diga que le llame la atención que las reglas sean trasparentes, que las reglas sean equitativas, que prefiere sesgar las reglas para su candidato. No hay motivo para la desilusión, es incomprensible”.