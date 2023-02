Es cierto que algunos de sus atractivos y actividades son clásicos y se mantienen populares con el paso de los años. Broadway es uno de ellos.

Las luces de los teatros, los taxis amarillos, el central park, el puente de brooklyn y los neoyorkinos caminando rápido con un café en la mano, hay cosas que nunca cambian. Esa es la postal clásica de todos los que alguna vez tuvimos la suerte de haber visitado la gran manzana.

Si estás planeando tu visita, no puedes dejar de ir a disfrutar algún musical de Broadway. La oferta es variada y para todos los gustos. Hay espectáculos clásicos, que llevan años o incluso décadas en cartelera, pero también hay algunos más nuevos que merecen una oportunidad.

Si de clásicos hablamos no puedo sino comenzar por ver El Rey León En Broadway. Este musical basado en la película Disney es sin duda, el más emocionante. Lleva en cartelera desde 1997 y se trata del espectáculo que más cantidad de dinero ha recaudado en la historia de Broadway.

La historia de sobra la conoces, cuenta las aventuras de Simba y sus amigos. El musical dura más de 2 horas y 30 minutos, aunque te aseguro que el tiempo se te irá volando. La puesta en escena es increíble llena de vestuario increíble y animales. Y la música que te recordará a la película.

No importa si no se te da bien el inglés o si viajas con niños, cualquiera puede disfrutar de este espectáculo.

Continuando con la temática Disney, Aladdin se ha convertido en un imperdible para los visitantes de Nueva York desde hace algunos años. Al igual que con el Rey Leon, no importa si no sabes nada de ingles, de seguro conoces la historia. Y podrás disfrutar de todo lo que el espectáculo tiene para ofrecer.

Es un espectáculo colorido y lleno de sorpresas. Con coreografías espectaculares y personajes entrañables como el genio e incluso la participación especial de la alfombra voladora.

Foto Maria_Sbytova

A menos que vivas debajo de una roca, no es posible que no hayas oído acerca del éxito del musical de Hamilton. Se trata del espectáculo que narra la historia del nacimiento de los Estados Unidos.

Lo cierto es que su popularidad se debe a la innovadora técnica que utiliza para contar la historia, nada más y nada menos que ¡mediante RAP! Es por esto que el show se disfruta más si tienes manejo del idioma. Una buena idea es buscar las letras de sus canciones en internet y estudiarlas un poco antes de ir para entrar en tema.

Uno de los más antiguos musicales en la cartelera de Broadway es Chicago. Con más de 25 años en escena, es uno de los más demandados y puede resultar un tanto difícil conseguir entradas. Además, sus boletos suelen ser de los más costosos, variando entre 75 y 500 dólares.

Esta obra relata la historia de un ama de casa y bailarina de un club nocturno durante los años 20 que decide asesinar a su amante luego de que él intente dejarla. Es una historia enfocada para un público adulto y no se recomienda la asistencia de niños menores de 13 años.

Fanatico de Harry Potter? Si es así no te puedes perder el musical de Harry Potter and the cursed child. Este espectáculo llegó a Broadway en el año 2018 y desde entonces es un éxito cada noche en las boleterías.

Debo advertirte que se trata de un espectáculo de 3 horas y 30 minutos. Y sus entradas se encuentran entre las más costosas. La historia ocurre 19 años después de la batalla de Hogwarts y los protagonistas son nada más y nada menos que los hijos de Harry y Draco.

Los trucos de magia te sorprenderán y la puesta en escena te hará sentir dentro de una de sus películas.

Como ves, la oferta de espectáculos en Broadway es alucinante. Te recomiendo que ingreses a la página oficial de Broadway para conocer exactamente cuales son los espectáculos que estarán disponibles en la temporada de tu viaje. Desde allí podrás comprar tus entradas con anticipación para tenerlo todo listo a la hora de viajar.