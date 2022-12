El presidente Alberto Fernández se refirió a la reafirmación de la condena a Milagro Sala y descartó la posibilidad de indultarla luego del fallo de la Corte Suprema de Jujuy. «La solución no pasa por el indulto, la Constitución me lo prohíbe, con mucho pesar», expresó el mandatario en declaraciones radiales.

«Todo el proceso de Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible, y la verdad me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe. Me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo puedo indultar sentencias dictadas por la jurisdicción federal», reiteró el mandatario.

En la misma línea, planteó que «como hombre del derecho» no vulnerará la Constitución, y le elevó un pedido al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para que «conmute la pena».

«Deberíamos plantearlo en los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó la atención sobre las condiciones de encarcelamiento y ordenó la detención domiciliaria. También podría, el gobernador de Jujuy, si no quiere indultar, conmutar la pena. porque milagro vivió siete años de prisión preventiva sin condena previa, y eso es algo muy abusivo», expresó.

Durante la jornada de hoy, la organización Túpac Amaru realizará un acampe en Plaza de Mayo para exigir el indulto a su líder. La actividad estaba prevista para el martes, pero debió ser postergada por los festejos de la Selección argentina.

Por último, el jefe de Estado reiteró que su tarea es mantener la unidad del Frente de Todos, y se mostró a gusto con la idea de una PASO para dirimir candidatos de cara a 2023. «Mi principal tarea es mantener la unidad del Frente de Todos y voy a trabajar en eso. Hay miradas distintas, las PASO son una extraordinaria herramienta para resolverlo, y me voy a poner al frente para resolverlo porque son el Presidente del PJ y de La Nación, y mi propósito es que la Argentina mire para el futuro», indicó.

«El candidato del Frente de Todos será el que está en mejores condiciones, si soy yo, seré yo, si es otro, lo apoyaré encantado. Habré sido también, además del presidente de las tres copas, el presidente que hizo crecer a la Argentina», concluyó Fernández.