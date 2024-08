El expresidente Alberto Fernández negó las acusaciones mediante un comunicado en sus redes sociales y se especuló con problemas de salud a raíz de la denuncia de su exmujer.

El conductor de «Baby en el medio», por Radio Rivadavia AM630 reveló en el programa «A la Tarde» que se había comunicado telefónicamente con el expresidente.

«Mirá Baby, me has pegado mucho pero te estimo. Estoy arruinado, destruido», le manifestó Fernández a Etchecopar.

Además, Alberto le aseguró que lo que busca su exmujer es dinero, luego de la separación. «Lo que quiere esta gente es plata. Fabiola me dijo ‘de esta no me voy sin guita'», le transmitió el exmandatario, quien hizo mención a una cifra millonaria: «Habló de 3 milloness de dolares».

Por último, Baby se encargó de aclarar que no quería hacer una defensa con sus palabras, sino que simplemente quería contar lo que le había dicho Alberto en estos momentos en los que todos quieren tener su palabra. «Que no sirva como atenuante de Alberto porque no estoy para defenderlo, estoy para contar lo que hablé con él», cerró Baby Etchecopar.

Fabiola Yañez está en el centro de las noticias desde que en el celular de la ex secretaria de Alberto Fernández encontraron chats que confirman que fue víctima de violencia de género cuando su ex pareja era presidente y vivían juntos en la Quinta de Olivos junto a su hijo Francisco.