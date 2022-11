El ex presidente Mauricio Macri fue captado en Qatar sumamente molesto en una escena que rápidamente se volvió viral. Resultó que durante su viaje a Qatar fue reconocido por una persona en su mismo vuelo y esta, captó el momento preciso en el que el ex mandatario explotaba de ira por que le había perdido su equipaje en el trayecto al país sede del Mundial 2022.

En las imágenes se puede ver al ex presidente sumamente molesto, hablando con quien parece ser otro de los pasajeros. Al parecer luego de su arribo al país, Macri se percató de que su valija no aparecía y luego de esperar varios minutos comenzó a molestarse. Cuando todos los bolsos y equipajes hubieran aparecido menos el de él, montó en cólera y el video fue grabado justo en ese momento, mientras discutía indignado con otro pasajero del vuelo. A pesar de esto, el dirigente del PRO no hizo comentarios sobre su viaje.

Cierto es que el extravío de equipajes es algo que puede pasar debido a las escalas y las manos por las que pasan las maletas, pero en esta oportunidad no podrá culpar a los trabajadores de la empresa que tanto desprecia.