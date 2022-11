La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este viernes como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad bonaerense de Pilar, donde reapareció en público por primera vez desde el intento de asesinato del pasado 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta, mientras que el 17 de noviembre será única oradora en un acto por el Día de la Militancia en la ciudad de La Plata.

La Vicepresidenta fue invitada al congreso de la UOM por el secretario general del gremio, Abel Furlán, informaron desde el equipo de colaboradores de Fernández de Kirchner.

En ese marco, la Vicepresidenta afirmó que “es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores” y le envió un mensaje al Presidente: “Es el Gobierno el que tiene que terciar en la distribución del ingreso”. Por otra parte, advirtió que el ministro de Economía, Sergio Massa, “está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó”.

“Muchas veces leo que dicen que fue un experimento la fórmula ‘que creó ella’… miren, las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en que fueron tomadas, cuando el macrismo había endeudado al país de manera demencial y había vuelto el FMI. Tenían una responsabilidad política de que el peronismo ganara las elecciones. No me arrepiento porque pudimos lograr el objetivo de votar en contra de políticas, no a favor o en contra de personas”, afirmó respecto a la elección de Alberto Fernández como su candidato a Presidente en el 2019.

Ese acto se realizó en el Microestadio Municipal de Pilar y será el cierre de los Congresos Regionales que el gremio metalúrgico desarrolló en todo el país.

Los participantes fueron exclusivamente dirigentes, congresales y afiliados del gremio metalúrgico, ya que se trató de un plenario sindical.

Furlán ocupa el cargo de secretario general desde el 22 de marzo último, cuando fue electo sucesor del anterior titular de la UOM, Antonio Caló.

En tanto, fuentes cercanas a la Vicepresidenta confirmaron que el próximo 17 de noviembre encabezará un acto por el Día de la Militancia, en el estadio Diego Maradona (exÚnico) de la ciudad de La Plata, donde será «la única oradora».