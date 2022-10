De cara a las elecciones presidenciales del 2023, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, mostró nuevamente su apoyo al presidente Alberto Fernández para las candidaturas y le respondió a Máximo Kirchner quien calificó de “anormal” la posibilidad de que el mandatario participe de las PASO.

“No creo que sea una anomalía a que el Presidente vaya a unas PASO, si él cree que es la mejor forma de dirimir las discusiones dentro del propio frente es una competencia, ¿por qué tiene miedo a competir?”, aseguró en declaraciones radiales y agregó: “Si hay que competir hay que competir, no hay que temerle”.

Por otro lado, consultado por su apoyo a las próximas elecciones, Aníbal dejó en claro en diálogo con Radio Con Vos: “Absolutamente. Nunca jugué en contra de un Presidente peronista. Él quiere ser candidato, ¿qué duda cabe?”.

Explicando por qué apoyará al mandatario, el ministro señaló que sigue pensando que “el Presidente ha dado muestras acabadas de convertir una verdad horrible que le tocó vivir a la Argentina con los cuatro años de (Mauricio) Macri, los dos años de la pandemia, la guerra y las complicaciones de todo tipo”.

El análisis de Aníbal Fernández sobre el peronismo

Si bien el funcionario no quiere entrar en polémicas, Fernández analizó que los dirigentes “tienen que tener un gran de conocimiento en lo que sucede en el territorio, en pensar en muchas de las cosas que se le quitaron al pueblo que no lo hizo el peronismo pero que lo está pagando la factura como si lo hubiera hecho”. “Hay veces que no hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias”, se sinceró.

Por otra parte, consultado por las últimas renuncias en el Gobierno lo que podría verse como una premonición de un mal futuro, el funcionario nacional se diferenció del restó y remarcó: “Yo no me voy. En algunos casos sabía que se iban por querer volver a sus distritos. Hay casos que tiene que ver con definiciones a futuro. Que se vayan no es una muestra de desintegración”.