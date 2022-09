Un amigo de Fernando André Sabag Montiel, detenido ayer por intentar matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando regresaba a su casa del barrio de Recoleta, aseguró hoy que el hombre «era un marginal que no tenía nada que perder», y afirmó que a su criterio «la intención original era matarla».

Se trata de Mario, quien dijo ser amigo de la adolescencia del detenido pero que hacía «unos diez meses» que no lo veía, y dio su testimonio en el canal Telefe, donde dijo que «Tedi», tal como lo llamaban desde entonces, era «un mitómano» y que «siempre decía que tenía armas».

«Era un marginal y no tenia nada que perder, especialmente después de la muerte de su madre. Se podía esperar cualquier cosa de él. Sabiendo que era Tedi, no me extrañó que llevara el arma«, explicó el hombre, quien agregó que el ciudadano brasileño detenido «es alguien que no tenía nada que perder«.

«Yo creo que su intención original era matarla, pero no ensayó antes. Él siempre decía que tenía armas, que se iba a disparar al campo, pero lo teníamos como un mitómano, entonces nunca se sabía si era verdad«, agregó Mario en declaraciones a Telefe, donde dijo que era vecino de «Tedi» y que por eso mantenía contacto con él.

El hombre recordó que después de la adolescencia el detenido “se aferró mucho al evangelismo, y buscó otros grupos de pertenencia”.

sin embargo, más allá de la descripción que hizo de su amigo, Mario disparó una vergonzosa afirmación: “Yo creo que su intención original era matarla sí, pero lamentablemente no ensayó antes”.

“Está diciendo una barbaridad”, interrumpió Pazos. Y luego pidió la palabra para hacer una importante aclaración: “Te quiero decir algo, porque la verdad que estamos en un momento donde no tenemos que dejar pasar algunas cosas, y yo te súper agradezco el testimonio, pero recién dejaste pasar que no practicó, diciendo algo casi como si a vos te hubiera gustado que anoche la matara a la vicepresidenta”. Mario sostuvo su actitud y le contestó con otra repudiable opinión: “Y por ahí significaría menos impuestos…”.

Sin engancharse en debatir, Nancy fue tajante: “Más allá de al discusión, que me parece que no vale la pena, nosotros como comunicadores queremos decirte que ese es el límite, de lo que se puede decir y lo que no. Si tu amigo ayer creyó que matando a cristina se convertía en un héroe, es porque del otro lado o porque muchos medios dejan que este tipo de manifestaciones se hagan públicas y es de un nivel de odio que es imposible”. Y sentenció: “Está bien todo lo que contás con respecto al acusado, pero la verdad insisto en que desearle la muerte a cualquier persona, no es algo que podamos dejar pasar. No se puede convalidar y queda registrado”.