El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo se refirió a la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta de no acatar el fallo judicial que le ordenó cesar cualquier operativo en las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

En diálogo con el periodista Reynaldo Sietecase (Las inmensa Minoría – Radio Con Vos), el magistrado apuntó contra el alcalde porteño y consideró «muy grave que la máxima autoridad del distrito (Rodríguez Larreta) llame a no cumplir una decisión judicial«.

«Él -por Larreta- no tiene porqué estar de acuerdo, ni tiene porqué compartir los fundamentos», explicó el magistrado y agregó que «tiene los recursos procesales para impugnar la medida y que una cámara revisora la deje sin efecto, pero lo que no puede hacer es un alzamiento contra el orden constitucional«, enfatizó Gallardo.

Este lunes, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que ya fue apelado el fallo e informó que recusarán al magistrado. Además dijo estar «orgulloso» del accionar de la Policía porteña.

«Ayer vimos cómo un juez, que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta de forma muy confusa que liberemos la calle«, sostuvo el alcalde porteño.

Gallardo -con jurisdicción en el ámbito capitalino- ordenó al jefe de Gobierno porteño que «cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia» del domicilio de la vicepresidenta, en cuyas puertas el sábado pasado se desató una represión contra militantes del Frente de Todos (FdT).

El juez dispuso la medida cautelar en el marco del trámite de una serie de recursos de amparo presentados durante el fin de semana por dirigentes vinculados al FdT.

En la entrevista radial, el magistrado cruzó los dichos de Rodríguez Larreta, quien aseguro que el juez «no tiene competencia» para tomar una determinación de esas características. «Es absolutamente falso, la competencia del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad para revisar las decisiones administrativas y gubernamentales vinculadas a materias con la Seguridad, no tiene discusión«, explicó.

Además, Gallardo desnudó la mentira de Larreta que sostiene que la decisión judicial lo obliga a retirar a las fuerzas de seguridad del barrio, «Bajo ningún punto de vista. El fallo es muy claro y expresamente dice: lo que se distingue son dos competencias, por un lado lo que es la seguridad del barrio, que es lo que tiene que seguir haciendo la policía de la Ciudad y por otro lado la custodia de la vicepresidenta, que corresponde a las fuerzas federales», apuntó el juez.

Finalmente, consultado por Sietecase sobre los dichos del jefe de Gobierno, que acusó a Gallardo de ser «un juez kirchnerista», rechazó esa calificación y sostuvo que «esto lo vienen trayendo desde hace muchísimo tiempo en usinas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Hace 22 años que ejerzo la magistratura en la Ciudad y siempre cuando no hay fundamentos de fondo para cuestionar las decisiones se recurre a los latiguillos de que es K, comunista o amigo del Papa Francisco. Acá no estamos discutiendo cuál es mi ideología, mi religión o preferencia sexual. Estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer la Fuerza de Seguridad local frente a un problema que en cualquier momento se puede volver a desbordar, y yo quiero dejar en claro quién va a sumir la responsabilidad si el jefe de Gobierno sigue sin cumplir una orden que hasta el momento sigue vigente y hay algún desborde. ¿Quién va a ser el responsable?«, se preguntó.