Aníbal Fernández habló a Cristina Fernández de Kirchner. Además de apoyarla, el ministro de Seguridad de la Nación rechazó la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta, quien enfrenta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua de la función pública por supuesto desvió de fondos del Estado correspondiente a obras de vialidad durante su etapa como mandataria.

“Cuando uno escucha lo que dicen los fiscales da mucha preocupación, en este país están rompiendo todo. [Los fiscales] toman acciones y decisiones basadas teóricamente en Derecho que poco tienen que ver con el Derecho”, sostuvo el funcionario (que fue dos etapas como jefe de Gabinete durante los gobiernos de Cristina Kirchner) en declaraciones radiales.

Al respecto, calificó como “grave” la situación en términos institucionales y afirmó que los pedidos de condena por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola “son poco serios”. Y, en ese sentido, agregó: “Cuando uno ve las cosas que dicen los fiscales se da cuenta que no tienen ni una sola prueba ni por casualidad”.

Ayer por la tarde, la Fiscalía dio a conocer el pedido de condena contra Cristina Kirchner y otros 12 procesados (entre ellos, Julio de Vido y José López) por presunta corrupción en 51 obras públicas de la provincia de Santa Cruz en materia de vialidad durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor del empresario Lázaro Báez, condenado en el pasado por otros casos de corrupción.

Analicemos juntos el alegato del Dr Luciani. Sin estridencias, solamente con análisis jurídico. Aquí un resumen en infobae https://t.co/7yRGPcosvL — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) August 23, 2022

Consultado por Báez, quien fuera ex socio comercial de los gobiernos kirchneristas, Aníbal respondió que no va a hablar “de ninguna otra cosa que no sea de Cristina” y marcó: “Lo único que me interesa a mí es Cristina. Lo que pasó en Santa Cruz ya está juzgado”. Además, evitó hablar de si era posible que Báez haya montado una asociación ilícita sin la participación de Cristina. “No me interesa», fue tajante.

“Hablando en derecho administrativo, siempre refieren a la teoría de los actos obligados. Supongamos que una licitación tiene cincuenta pasos y se van cumpliendo uno a atrás del otro hasta que en el 48 alguien impugna el paso 2 por un vicio o error, la licitación se cae”, completó.