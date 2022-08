Inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautaron casi 7.000 toneladas de granos no declarados que se encontraban almacenados en silobolsas dentro de un feedlot. Fue el resultado de un operativo de fiscalización y control realizado este miercoles en la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires.

Durante el operativo, personal dependiente de la Dirección Regional La Plata de la DGI interdictaron 5.486 toneladas de maíz partido, 1.216 toneladas de soja y 174,70 toneladas de trigo. Dichos granos son utilizados para el consumo animal, previo procesamiento de los mismos, para los animales que se encuentran en el feedlot donde se actuó. Un animal en este tipo de establecimientos come un promedio de 12 kilos diarios de alimento. Es decir con estos ratios, se podrían alimentar 1.000 cabezas por un período aproximado de 19 meses.

Los granos incautados totalizan 6.876,70 toneladas y equivalen a la carga de 230 (doscientos treinta) camiones, tomando en consideración una carga de 30 toneladas por camión, es decir, un total de casi 5 kilómetros colocando uno tras otro.

La causal de las interdicciones quedó configurada al comprobarse que los granos que se encontraban en los silo bolsas mencionados anteriormente no cuentan con el debido respaldo documental.

Esta infracción se produjo en el marco de los operativos de fiscalización y control que las distintas Direcciones Regionales de la Dirección General Impositiva realizaron en el día de la fecha, tendientes a la verificación de la documentación que ampara el traslado de granos y sus subproductos ( tenencia de cartas de porte, verificación CTG, etc.) como así también relevamiento de personal tendiente a la detección de empleados con irregularidades (no declarados, sin alta temprana, diferencias salariales, etc.).

El procedimiento se llevó a cabo en las principales rutas nacionales y/o provinciales en treinta y cinco (35) puntos estratégicos relacionados con el transporte de dichas mercaderías, ubicados en las siguientes provincias: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Córdoba, Salta, Santa Fe y Tucumán .

En el mismo participaron un total de 218 agentes, que inspeccionaron un total de 643 camiones que transportaban cereales, de los cuales 7 fueron incautados por no contar con la documentación adecuada, en tanto que también se labraron actas de infracción por incumplimiento de artículos 39 ó 40 de la Ley N° 11.683.

Por último, se detectaron un 20 por ciento de irregularidades entre los 471 trabajadores relevados: 22 no declarados, 58 sin alta temprana y 10 con diferencia de remuneración.