El presidente Alberto Fernández llamó a recordar las enseñanzas de Juan Domingo Perón y su «mensaje de unidad» durante la última presidencia, a la vez que sostuvo que el ex mandatario «no necesitó una lapicera».

«Cuando muchos le pedían que no era el camino el diálogo, que había que tomar las armas, nos enseñó que jamás hay que obligar a nadie, hay que persuadir, y me quedó con esas frase, porque la política no es otra cosa que convencer al otro de que lo acompañe en la empresa que va a empezar», subrayó el jefe de Estado.

En ese marco, respondió a una frase que lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner semanas atrás, cuando le reclamó que utilice la lapicera para gobernar.

«El poder no pasar por ver quién tiene la lapicera, sino por el que tiene la capacidad de convencer, y convencer es una tarea mucho más ardua, pero más segura», recalcó Fernández al encabezar el acto homenaje por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón en la sede de la CGT.

El Presidente afirmó que Juan Domingo Perón “fue un hombre inmenso que hizo la mayor revolución social en Argentina”, y aseguró que el exmandatario “fue un pragmático que entendió que lo más importante eran las herramientas para mantener los derechos”, y consideró que en la actualidad “hay que darle vida a la economía popular», cuyos actores «no pueden quedar desamparados” en el actual contexto mundial.

Fernández destacó que en la historia de la Argentina “hubo un antes y un después” de Perón, y recordó que sufrió el exilio y hasta se prohibió que fuera nombrado después de su derrocamiento, a la vez que señaló que «la presión social del pueblo fue tan grande que debieron permitir su retorno a la Argentina”.

Perón advirtió en su último mandato que era “indispensable crear valores para gobernar”, afirmó el Presidente, y aseguró que el exmandatario creía que “el poder pasa por la capacidad de convencer”.

Foto: Raúl Ferrari.

En otro pasaje, Fernández dijo además que el Justicialismo “impulsó la salud pública con la figura de Ramón Carrillo” y consideró que los opositores a Perón “fueron impiadosos” con su obra de gobierno.

El presidente afirmó además que durante la pandemia de coronavirus “se vio lo que significaba la presencia del Estado” y recordó que, “a pesar de haber recibido un país endeudado”, su gobierno trabajó para que “ningún argentino se quedara sin atención médica”.

Lo dijo en el acto en homenaje al fundador del movimiento Justicialista a 48 años de su fallecimiento, en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Con la frase «Perón siempre vuelve», el Partido Justicialista (PJ) publicó en los últimos días en sus redes sociales que el presidente «encabezará el encuentro en el que evocaremos la figura del líder de nuestro movimiento, al cumplirse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad».