El diputado de Avanza Libertad y postulante a presidente, Javier Milei pasó un mal momento al ser consulado por Ernesto Tenembaun sobre la empresa CoinX, que él promocionó el redes sociales, y que ahora acusada de haber realizado una estafa piramidal.

El líder de la Libertad Avanza dijo que lo llamaron para que diera su opinión «profesional» sobre la empresa, que «tomaban plata; compraban títulos en dólares y con la devaluación que se generaban te pagan tasas más altas en pesos».

Apurado por el panel de Radio Con Vos reconoció que cobró por su participación en el negocio financiero.

«El negocio estaba bien armado, tenía algunas cuestiones que las señalé. Las modificaron. Después no quisieron modificarlas más y decidí no hacer más cosas con ellos. No estafaron a nadie, están devolviendo la plata«, justificó.