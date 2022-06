Luego de intensos rumores, la portavoz presidencial descartó que Alberto Fernández haya convocado a una contracumbre de la CELAC paralela a la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Los Ángeles desde el 6 al 10 de junio, tal y como aseguraron desde Casa Rosada, semanas atrás.

La negativa se dio un día después de que el Presidente oficializara su participación al evento tras una llamada telefónica de su par Joe Biden, en la que acordaron una bilateral para el 25 de julio, fecha tentativa.

«No hay y nunca estuvo planificada, fueron dimes y diretes que aparecieron en los diarios, pero no, de hecho hay algunos miembros de la CELAC que no participarán de la Cumbre de las Américas», respondió Gabriela Cerruti en la habitual conferencia de prensa de los jueves.

Asimismo, a pesar de las confirmaciones de fuentes del entorno del mandatario, la portavoz aseguró que «nunca existió la posibilidad» de una contracumbre ni de «ningún almuerzo ni nada por el estilo». Además, aclaró que el Presidente envío la carta en la que confirmaba su viaje a Los Ángeles, previo al llamado de Biden.

«En el llamado no se mencionó en ningún momento el tema de la Cumbre», reveló la portavoz. «El diálogo contribuyó a destacar la potencialidad del vínculo bilateral, y a establecer una hoja de ruta que, en el marco de América Latina y el Caribe, permita desplegar oportunidades de desarrollo humano integral, sostenible e inclusivo», detalló el comunicado de prensa oficial sobre el intercambio telefónico.

Curiosamente, días antes el fuentes oficiales habían confirmado la intención del Gobierno en organizar un encuentro que incluyera a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Cabe destacar que las posiciones variaron a lo largo del tiempo que le tomó al mandatario decidir.