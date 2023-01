La supuesta advertencia por parte de un presunto vocero del Departamento de Estado, fue la burda herramienta a la que, de manera sincronizada, recurrieron tanto Clarín como La Nación e Infobae –empeñados en una campaña contra el juicio político impulsado por el Gobierno contra los jueces de la Corte Suprema- dedicándole hoy un amplísimo espacio a los dichos del fantasmagórico personaje, quien habría hecho un llamamiento para “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”.

Siempre pendientes de la opinión de Estados Unidos sobre cualquier medida que se tome en Argentina, esta vez los medios hegemónicos locales -que sin ningún disimulo ejercen una defensa corporativa sobre los cuestionados integrantes del todavía llamado “máximo tribunal” de Justicia-, no dudan a la hora de llevar agua para su molino y generar zozobra ante una decisión que no solo es constitucional, sino que está más que justificada por el proceder de una Corte que genera vergüenza.

Demás está decir que desde la administración de Alberto Fernández no se hicieron eco de los supuestos dichos del funcionario, teniendo en cuenta que no sería mínimamente serio que un Gobierno –en este caso el de los Estados Unidos- no recurra a las vías diplomáticas para transmitir su postura, y llamativamente elija hacerlo a través de Clarín, La Nación e Infobae…

Quien sí se refrió al tema fue el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, quien recordó que “en 2022 se presentaron 20 proyectos de juicio político contra el presidente, la vicepresidenta y ministros”, y se preguntó: “¿Alguien del Departamento de Estado dijo algo?”.

En su cuenta de Twitter, el legislador volvió a preguntarse: “¿Y los pedidos de juicio político a miembros de la Corte presentados por opositores?”, en referencia a los planteos, por ejemplo, de la Coalición Cívica (CC), a través de Elisa Carrió, impulsado contra el juez del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti.

Para cerrar el tema, el legislador del FdT por Santa Fe, requirió: “¿Quién es el supuesto “vocero”?”, al aludir al presunto funcionario que habría llamado a “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”.

En tanto, desde la Cancillería argentina destacaron que “las conversaciones con Estados Unidos por los carriles habituales son cotidianas, y de todos los temas que nos interesan a ambos. Y nadie dijo nada ni siquiera parecido”, agregaron.

Mientras, un funcionario cercano al presidente Fernández reforzó: “Nunca nos hablaron del tema. Tampoco sabemos de quién es la declaración. Los Estados no responden off, y menos si desconocen la Constitución Nacional”. (Info135)