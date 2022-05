Con el argumento del impacto negativo que causó la guerra de Ucrania-Rusia, el presidente Alberto Fernández propuso analizar las retenciones como herramienta para desacoplar el precio interno de los alimentos del costo internacional. Con dardos a la dirigencia opositora, repudió “el uso político” de la protesta convocada por el campo a la que denominaron “tractorazo” y pidió ayuda al Congreso para debatir una suba del impuesto.

“Tenemos que hacer algo para que los precios internos se desacoplen y el modo son las retenciones”, enfatizó el mandatario en declaraciones radiales. Y continuó: “Los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperado que solo la pagaban personas ricas. Sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esa naturaleza”.

Parece una tomada de pelo. La única medida que tiene en la cabeza este gobierno es subir retenciones, frenar exportaciones, emitir y emitir dinero y generar cada vez más inflación y desempleo. HASTA CUANDO @alferdez? pic.twitter.com/2duvFP35V3 — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) May 20, 2022

En tanto, el senador Alfredo De Angeli, figura emblema en el conflicto de la Resolución 125, hace doce años tabién expreso su rechazo a la iniciativa oficial.

«Parece una tomada de pelo. La única medida que tiene en la cabeza este gobierno es subir retenciones, frenar exportaciones, emitir y emitir dinero y generar cada vez más inflación y desempleo. ¿Hasta cuándo Alberto Fernández?»,se quejó el legislador en Twitter.

El presidente del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, afirmó que «el Congreso no es el responsable de la pésima política económica». «@alferdez no puede ordenar su coalición de gobierno y busca culpar a la oposición. Los problemas se encaran con programas y coherencia, pero al Presidente ya no le creen ni los propios», publicó el exgobernador de Mendoza en sus redes sociales.

El Congreso no es el responsable de la pésima política económica. @alferdez no puede ordenar su coalición de gobierno y busca culpar a la oposición. Los problemas se encaran con programas y coherencia, pero al Presidente ya no le creen ni los propios. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 20, 2022

Por su parte el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados, Mario Negri, se expresó en la misma línea y sostuvo al respecto: «No vamos a votar la suba de retenciones ni de otro impuesto. El Presidente confunde inflación con suba de algunos precios relativos. No se les cae una idea, sólo buscan aumentar la recaudación a costa del sector que mas produce. Dejen de expoliar al #campo y armen un plan serio».

No vamos a votar la suba de retenciones ni de otro impuesto.

El Presidente confunde inflación con suba de algunos precios relativos.

No se les cae una idea, sólo buscan aumentar la recaudación a costa del sector que mas produce. Dejen de expoliar al #campo y armen un plan serio. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 20, 2022

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, también se expresó en contra de la medida: «¡Dejen de joder al campo y a los que laburan! Háganse cargo de su ineptitud para resolver los problemas. De ninguna manera vamos a acompañar una suba de retenciones».

¡Dejen de joder al campo y a los que laburan! Háganse cargo de su ineptitud para resolver los problemas.

De ninguna manera vamos a acompañar una suba de retenciones. — Diego Santilli (@diegosantilli) May 20, 2022

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también se manifestó en contra. «No cuente con mi voto para aumentar las retenciones ni para votar un solo impuesto más. El 70% del país en las últimas elecciones le dijo BASTA a la suba de impuestos. Lo que necesitamos es un plan económico serio. No puede ser que la respuesta a todo sea subir impuestos», publicó en Twitter.

No cuente con mi voto para aumentar las retenciones ni para votar un solo impuesto más. El 70% del país en las últimas elecciones le dijo BASTA a la suba de impuestos. Lo que necesitamos es un plan económico serio. No puede ser que la respuesta a todo sea subir impuestos. https://t.co/GMONbrl2km — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) May 20, 2022