Kicillof calificó de «encubridores» a los opositores al proyecto para recuperar los dólares fugados

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof manifestó su apoyo al proyecto kirchnerista que propone recuperar la fuga de capitales para afrontar los pagos de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras las críticas de Juntos por el Cambio, el funcionario kirchnerista acusó a los referentes de la oposición de «estar más cercana al problema que a la solución».

«Vi las declaraciones de ayer, parecía de gente más cercana al problema que a la solución. Todo lo que puedan colaborar, que aporten porque sino parece más una maniobra de encubrimiento que de crítica«, declaró Kicillof a la salida de seminario organizado por el Consejo de Seguridad Interior.

Para el gobernador se trata de un proyecto «muy acertado y adecuado» que hará que el Gobierno pueda hacer frente a lo que definió como «la tercera ola de endeudamiento del país», bajo la gestión de Mauricio Macri y que configuró «un endeudamiento inédito».

«El proyecto propone poner una penalidad para recuperar los recursos de la evasión tributaria entre otros, porque cuando sale los capitales, quedan en poquitas manos. Recursos que salen al exterior y quedan en manera extranjera», explicó el también economista, y continuó: «Tomaron 45 mil dólares de deuda y fugaron más de 40 mil, y esos dólares no están y hay que pagarlos. Esos recursos que hay que pagar no están en obras, se la llevaron. Este proyecto propone generar instrumentos quién y cómo se llevó esos recursos y cómo recuperarlos«.

En la misma línea, el funcionario sostuvo que se trata del procedimiento «más justo» que posibilitará pagar los montos negociados por el Gobierno de Alberto Fernández.

Con respecto al procedimiento del proyecto, Kicillof afirmó: «Algunas cosas son muy técnicas, como el secreto fiscal y el secreto bancario», y enfatizó a viva voz: «Pero si el secreto bancario es para proteger al ahorrista o de que se conozca algunos elementos bueno, ahora si el secreto bancario es opacidad para que los tránsfugas se lleven la plata para que nadie la pueda encontrar…»

Asimismo, Kicillof propuso plantear que el FMI colabore en la búsqueda de recursos que la entidad estableció en su carta constitutivo. «¿A dónde fue a parar esa guita? Se ha descubierto que gran parte de eso se fue del país, de forma ilegal o porque no se pagaron los impuestos o se generaron operaciones para generar rentabilidad».

Por último, el funcionario que responde a Cristina Fernández de Kirchner habló de la reunión con sus pares provinciales junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro del Interior Eduardo «Wado» de Pedro sobre la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad.

«A mí me tocó ser diputado y observar como el Gobierno de (Mauricio) Macri le daba recursos extraordinarios a su jurisdicción de origen sin sustento legal y sin sustento económico. No quiero plantear esto como conflicto entre las jurisdicciones, lo digo porque Macri se dedicó a favorecer a la ciudad. Esto no es contra los habitantes sino que muchas veces se compara la Ciudad con otros lugares y se olvidan de los presupuestos», concluyó.