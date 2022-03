«Lanata is a dickhead»: Cafiero sorprendió a María O’Donnell con una nota en inglés

El Canciller Santiago Cafiero se despachó contra todos los periodistas, en especial Jorge Lanata, que se burlaron por su exposición en inglés en Dubai y para probar que su manejo del idioma no es tan malo como lo pintaron, sorprendió a María O´Donnell con una parte de la entrevista en el idioma anglosajón.

Sucede que el periodista de Radio Mitre y Clarín, analizó en el pase de la radio con Eduardo Feinmann, el desempeño del canciller y su papel en la Expo Dubai con duras críticas a su desempeño en la pronunciación del idioma inglés.

«Lo primero es que yo tenia un discurso que estaba en español, y cuando llegué ahí no había traducción simultánea. Entonces me pidieron hacerlo en ingles y lo hice en inglés, porque era parte de mostrarse humilde y mostrarse como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes han quebrado el pais«, explicó Cafiero durante una entrevista con la radio Urbana Play sobre el discurso.

«Fue un error mio, en ultima instancia no quiero echarle la culpa a nadie. Yo llevé un discurso en español, porque lo íbamos a dar en español. Cuando llegué me dijeron que no había traducción simultanea, lo hice», agregó.

Al término de las explicaciones, el funcionario pegó un giro en el aire y continuó la entrevista en inglés. Criticó el rol de la prensa opositora que se convirtió, según él, en sommelier de la pronunciación en la lengua británica.

«Lanata said stupid things about me, i think Lanata is a dickhead«, espetó el funcionario antes de cerrar la entrevista, algo así como estupido, aunque la traducción literal es cabeza de poronga.

“Es una vergüenza, ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller”, había observado Jorge Lanata en su programa radial.

“No puede ser que sea un mérito hablar inglés. Y si es una cuestión de antiimperialismo, tampoco es que habla chino, ruso o francés, no habla un carajo, habla ‘cheto’ de San Isidro”, fustigó el periodista. Sin embargo, agregó que “el problema va más allá de Cafiero, porque el equipo de Cancillería también se equivoca en una filmina. Cecilia Nicolini fue a negociar las vacunas porque era la que mejor hablaba inglés, es una vergüenza”.