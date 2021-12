Esmeralda Mitre destrozó a Vidal: «Mala persona y maltratadora»

Esmeralda Mitre, la actriz hija de Bartolomé Mitre y heredera de su padre en La Nación, se emocionó al contar que la Justicia falló en su favor en la disputa que mantiene por el paquete accionario del medio y criticó con dureza la polémica relación que ese medio mantiene actualmente con el macrismo.

«Hay dos fideicomisos por 30 millones de dólares. Mi papá tenía el 38% de las acciones», señaló entrevista por C5N respecto de la situación de la empresa.

En ese sentido, criticó duramente la forma de gestionar periodísticamente la empresa que llevan a cabo: «Están haciendo un desastre, el diario es pura corrupción y encima nos quieren robar. Son gente muy ignorante, nadie los conoce. Son muy malas personas, maltratadores».

Dijo que en el caso de tener poder decisión en lo que era «tribuna de doctrina» que gestionó su familia desde el origen del diario, Mitre explicó: «Haría un diario más moderno. No puedo creer que se le falta el respeto al Presidente en el diario. A mí me enoja y me da verguenza a pesar de que yo no lo voté».

«Dan verguenza los periodistas de La Nación, son unos regalados, no eran así antes de estar ahí. Todo es festejo a Mauricio Macri, son una joda. Con mi padre no hubiera ocurrido», disparó.

Asimismo, denunció que tuvo «miedo» pero ahora está «emocionada y agradecida, fue mucho tiempo de pelea». Y añadió: «Agradezco a mis hermanos, mi madre y mis abogados que me acompañan. No es solo una pelea por dinero, yo me crié en ese diario, es como que robaron mi casa. Quiero modernizar el diario, que sea liberal y no conservador. Y que sea una empresa seria y no una chantada».

Respecto del ex presidente Mauricio Macri, a quien se señala como quien habría invertido de manera directa o indirecta en La Nación para la creación de LN+ y la llegada de periodistas militantes «estrella», Mitre fue muy crítica, al igual que acerca de todo el arco del PRO.

«Macri no me interesa, no me interesa el PRO, no me interesa Horacio Rodríguez Larreta, no me interesa María Eugenia Vidal, que es una ridícula, mala persona y maltratadora, encima se hace la buenita», afirmó sobre los referentes de la oposición.

En otro fragmento, Mitre también habló del ministro de Seguridad. «Yo conocí a Aníbal Fernández, ojalá hubiera alguien tan culto y señor como él en el PRO, ellos son la mafia y no el peronismo». (Política Argentina)