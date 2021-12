Gallardo es de River, de River no se va…

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo anunció su continuidad en el club por al menos de un año más.

«Elijo seguir estando», dijo «el Muñeco» en una sorpresiva conferencia de prensa en el River Camp.

«Después de unos días de reflexión, que fue difícil porque no pude cortar la dinámica del día y al no poder aislarte, pero tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar, llegaba el final de mi contrato y era indispensable tomarme un momento para reflexionar», explicó Gallardo.

«Después de tantos años y lo que exige una institución así, necesitaba reflexionar y decidir qué era lo que iba a hacer. No tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando. Es una elección más allá de lo que viví y sentí, vale la pena, merezco seguir estando un año másy tomarme la posibilidad después del partido con Colón descansar un poco y encarar un nuevo año con mucha energía para encararlo como venimos jugarlo».

«Anoche lo medité, se lo comuniqué a Enzo, Brito, CT y jugadores. No quería que pase más tiempo y necesitaba comunicarlo y no generar una mayor expectativa».

«Uno no puede conformar a todos, pero necesitaba tomarme un momento. No quería generar incertidumbre, angustia en el hincha, pero no tengo muchas palabras de agradecimiento a todo el afecto que me brinda el hincha, el cariño, es la manera de sentir y le devuelvo el afecto renovando mis energías y tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva que me hace feliz».

El flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y en el club desde 2014 con 13 títulos, ilusiona así a los hinchas millonarios con su continuidad «por un año más»

