El antivacuna Martiniano Molina se contagió Covid-19 y no podrá jurar como legislador

El cocinero devenbido en dirigente politico de Cambiemos, Martiniano Molina dio positivo de coronavirus, por lo que no podrá jurar este jueves como diputado provincial en el acto previsto para la asunción de los nuevos legisladores en la Cámara Baja bonaerense.

«Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo”, expresó a través de su cuenta en Twitter. En el mensaje agregó: “Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud”.

Durante la campaña para las elecciones, Molina, de profesión cocinero y miembro de Juntos por el Cambio, admitió que no se había vacunado contra el coronavirus y dijo no estar seguro de inocularse contra el Covid-19 porque, en este caso puntual, «nos dicen un montón de cosas con certeza que después quizás no son tales». Así todo, dijo no ser antivacuna aunque las evidencias lo contradicen.

Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo. Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud. — Martiniano Molina (@YoSoyMartiniano) December 8, 2021

El secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Quilmes, Alberto De Fazio, deseó a Molina una pronta recuperación, pero lo exhortó a que se vacune.

«Deseo pronta recuperación al diputado electo de Juntos Martiniano Molina que diera positivo de Covid, exhortándolo a que luego de su recuperación, en un acto de responsabilidad individual y colectiva, proceda a vacunarse”, sostuvo en su cuenta de Twitter.