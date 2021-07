Bullrich reveló que bajó su candidatura para no perder con Larreta

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, remarcó que no está enojada con el ex presidente Mauricio Macri y contó que se bajó de la contienda electoral porque «si perdía con (Horacio Rodríguez) Larreta era un problema».

«Tenemos que unirnos para lograr un equilibrio en Juntos por el Cambio. Tomé esta decisión porque si perdía con Larreta era un problema», explicó la ex funcionaria en declaraciones radiales. En tanto, indicó que hasta el 24 de este mes trabajará para «que haya internas civilizadas dentro del partido» de Juntos por el Cambio y consideró que «María Eugenia Vidal vuelve más contundente».

«En provincia no hay nada dicho todavía. Nuestro objetivo es fortalecer al PRO. Voy a hablar con Facundo Manes para encontrar una salida», subrayó la ex ministra. Asimismo, remarcó que «El Dipy no será candidato».

«Nuestra misión es tener nuevas voces. Queremos que Miguel del Sel sea candidato, no lo podemos convencer», sostuvo sobre las elecciones en Santa Fe. Y concluyó: «No estoy enojada con Mauricio Macri, hizo lo que tenía que hacer».