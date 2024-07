El titular de la asamblea del PRO, Martín Yeza, calificó de “ingrata” y “desagradecida” a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que acusó además de querer romper el espacio que alguna vez lideró tras su alineamiento con el gobierno de Javier Milei. “Patricia es una ingrata con las personas que creímos en ella y eso no se hace”, planteó en plena interna del partido.

“Pienso que no es una estrategia muy exitosa para que nos genere respeto. Hay algo de desagradecimiento y de ingratitud que no me gusta, pero a la vez casi que ni la juzgo porque es una generación que está acostumbrada a ser tiburones, a matar o morir, o que te tengo que meter un palazo en la cara para que me respetes”, planteó el titular de la Asamblea del PRO.

Sus dichos tuvieron lugar luego de que la funcionaria -devenida en libertaria- planteara que el PRO fue absorbido por La Libertad Avanza: “Soy parte del Gobierno y voy a trabajar para que tenga más diputados, senadores, tenga más poder político y que le vaya bien en la gestión”.

“El camino que tome Mauricio Macri es problema de él. Le pedí a seis millones 200 mil personas que voten a Javier Milei así que es de millones de persona y nuestra suma fue matemática. (El PRO) ya está absorbido porque soy parte estoy en el Gobierno y los votantes nos están acompañando”, definió Bullrich.

Tras la declaración, Yeza envió un mensaje a la excandidata de Juntos por el Cambio: “Pato, dejate de joder, no hace falta hacer eso, hagamos las cosas normales. Sos una buena ministra de Seguridad, no hace falta tratar de romper un lugar que te dio tanto y que es necesario para que al Gobierno le vaya bien”.

“Hoy creo que Bullrich quiere romper el PRO. Dio una nota en la que dijo que el PRO fue absorbido por LLA, eso no lo dice una persona que quiere que al PRO le vaya bien”, cuestionó el interlocutor de Macri en una entrevista a La Nación +.

Asimismo, explicó que el partido amarillo “se fue rompiendo” entre 2019 y 2023, con la interna entre Horacio Rodríguez Larreta, en aquel entonces jefe de Gobierno porteño, y Patricia Bullrich que contaba con el respaldo del exPresidente.

“En el 2019 nadie sentía que había que arreglar el PRO, no estaba el sentimiento de que había que destruirlo y reconstruirlo. Estaba el liderazgo de Rodríguez Larreta, un líder natural, y del otro lado, Patricia, un liderazgo donde Mauricio le pide que lidere al PRO como organización política y viste como dice el dicho que dos cabezas piensan mejor que una, pero a nosotros no nos pasó y se fue rompiendo año a año”, desarrolló.

Para el diputado de Juntos por el Cambio, “después de tres años y medio de peleas a cielo abierto por disputarse el lugar a suceder del liderazgo de Mauricio (Macri) dio lugar a tres crisis: crisis de liderazgo porque el líder del espacio se había corrido para que surjan otros, ponía en tela de juicio nuestra identidad; de identidad y de gestión”. (NA)

“A la vez, nos presentábamos como Juntos por el Cambio, pero estábamos divididos. Tuvimos dos personas disputando un liderazgo que nos llevó a nuestro peor versión: divididos, sin una identidad nítida, sin un modelo de gestión claro y le decíamos a la gente que éramos Juntos, que no lo estábamos y por el Cambio que estaba en duda”, sintetizó.

Por último, aseguró que el PRO está roto, pero aclaró que “vale la pena arreglarlo”, y sostuvo que “nadie le pide tanto” a Bullrich, ni siquiera el propio jefe de Estado. “¿Cuál es el sentido práctico de ponerse más libertario que Milei sin ni Milei quiere tanto del PRO como disolvernos? Es una generación que es obsoleta para resolver los problemas de la Argentina”, concluyó.