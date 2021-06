Piensa el ladrón que todos son de su condición: Macri y el miedo a ir preso

Por Gabriel Eiriz

Dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su condición, y si bien esta máxima podría caberle al expresidente Mauricio Macri, contra quién tramitan varias causas por corrupción como Parques Eólicos, Ausol, Correo Argentino y recientemente el pedido de la Oficina Anticorrupción para que se lo investigue por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito” en su modalidad de “ocultamiento” de patrimonio, por su participación en la Agropecuaria del Guayquiraró S.A., lo cierto que en este caso la idea es reformular este refrán por: piensa el persecutor judicial que todos son de su condición.

Cuentan quienes visitan con frecuencia al expresidente que su mayor preocupación es que «Si Cristina gana esta elección, avanzará más sobre la Justicia y yo termino como los opositores de Nicaragua». Con esta idea en mente, que se evidencia nace de su propia condición, por la persecución judicial que desplegó contra el kirchnerismo durante su paso por el Gobierno, Macri cree necesitar, a como de lugar, ganar la contienda electoral de medio término que se llevará adelante este año para garantizarse impunidad.

Este razonamiento lo tiene enloquecido y lo que más temperatura le imprime es la disputa que mantiene con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien promueve un parricidio político en busca de ponerse el traje de candidato para 2023.

En esta línea de pensamiento, la más le quita el sueño al fundador del PRO no es la vicepresidenta Cristina Kirchner, sino su ¿ex aliada? María Eugenia Vidal. La exgobernadora le rinde lealtad a Larreta, quien la quiere jugando en la Ciudad y no el provincia, donde Macri le pidió que compita en estas legislativas. Hay que reconocerle al expresidente que su razonamiento es bastante lógico. Vidal es la mejor sino única carta competitiva que tiene Juntos por el Cambio en territorio bonaerense. Pese a haber perdido por paliza con Axel Kicillof en 2019, la alternativa que propone el alcalde porteño, Diego Santilli, no tiene suficiente conocimiento en los municipios del interior de la Provincia y ciertamente no goza de una excelente imagen en el Conurbano. Vidal le saca cerca de 10 puntos según un sondeo realizado a fines de mayo por la consultora CB. Peor está el primo Jorge de Vicente López, mide menos que el vice porteño.

Resta saber cuánto podría acumular el postulante radical, el neurocientífico Facundo Manes, quien se descuenta jugará la interna con los candidatos amarillos. Es sabido que los radicales ya entendieron que le entregaron más de 130 años de historia en bandeja de plata al macrismo y fueron sistemáticamente descartados y ningunéanos durante toda la gestión nacional y provincial del PRO.

Macri sabe también que Larreta no solo pretende el sillón de Rivadavia, su ambición es mucho más grande: pretende desplazarlo y convertirse en el líder de el espacio político. En la cabeza del alcalde porteño, el PRO es un reducto poco amplio y radicalizado. Para disputarle el poder al peronismo necesita una apertura a la que el expresidente nunca estuvo de acuerdo. No basta con la UCR y la Coalición Cívica. Tampoco es suficiente con sumar a los libertarios que andan desparramados buscando una tarima a la que subirse. Larreta considera que el objetivo es acumular en el centro, los moderados. Lejos de las piedras que suelen tirar los puros como Macri, Bullrich, Lombardi y compañía. Un partido competitivo debe aglutinar todo lo que no esté dentro del peronismo K o la rara izquierda troska vernácula.

He aquí el dilema de Mauricio, si sus planes o los de su adversario interno no prosperan, teme correr la misma suerte él mismo propició para dirigentes kirchneristas o empresarios cercanos a este espacio con causas armadas en la mesa judicial que funcionó entre 2016 y 109 en la Casa Rosada. Pero, para su fortuna, nada tiene que ver la suerte electoral del kirchnerismo con su destino judicial. Lo único cierto es que volviendo al poder, en la forma que sea que tome lo que hoy es Juntos por el Cambio, él y olorizarnos él como presidente podría parar a los jueces que lo investigan, con las mismas prácticas oscuras con las que se manejó durante su gobierno. Difícil es pensar a Larreta, en el milagroso caso que llegara al poder en 2023, haciendo lo mismo que hizo Macri en su presidencia. La injerencia en la Justicia fue, junto con el desastre económico y la corrupción que ya se asomaba sobre el final de su Gobierno, el motivo que sello su suerte en la frustrada reelección que perseguía. Larreta, mucho mas calculador, no garantizaría la impunidad que necesita el empresario devenido en Jefe de Estado y Macri lo sabe.