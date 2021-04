Kicillof le apuntó a Larreta: «el consenso que declama es un verso»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó esta tarde una conferencia de prensa en relación a las nuevas restricciones anunciadas este jueves por el presidente Alberto Fernández para mitigar la escalada de contagios de coronavirus en el país.

En ese marco aseguró que «el epicentro de esta segunda ola de la pandemia es la Ciudad de Buenos Aires» y que allí «el sistema privado está saturado» y por tanto deriva pacientes a la Provincia.

«El epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires. Esto no es ni un insulto ni una chicana. Los casos en todo el mundo se miden comparados con la población. La incidencia (cada 100 mil habitantes) en la Ciudad es de 623 casos y en la Provincia 340″, afirmó Kicillof.

Luego de indicar que «hay una proporcionalidad» entre los casos y «la ocupación de camas», destacó que «el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) no habla del sistema privado y está mal, porque en la Ciudad el 80% se atiende en el sistema privado, según sus datos».

El gobernador sostuvo que «en la Ciudad estalló el sistema privado» y a los pacientes «los están mandando para la Provincia», tras lo cual dijo que «eso está bien, porque el AMBA es casi una zona única» pero remarcó la necesidad de «coordinar» medidas entre ambos distritos.

Ante esta situación, destacó que su preocupación pasa por la situación del sistema de salud en el AMBA: “No se lo esperaban los expertos la semana pasada, y me permito decirlo porque lo discutí con el Jefe de Gobierno. Por eso las medidas deben ser dinámicas: no puede ser que el virus vaya por el ascensor y las medidas por la escalera. Porque cuando te tapa la ola no lo parás más. Eso es lo que marcan estas decisiones restrictivas, son hechos reales que no se pueden negar, están a la vista porque el 13 de abril fueron 27 mil casos, ¿qué vamos a esperar? ¿llegar a los 40 mil? ¿a los 50 mil? Si la semana que viene vuelven a subir, ¿van a decir ‘ahora toman las medidas?’ Esto desbordó las previsiones. Para que se entienda bien: el epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires”.

Larreta y el verso del consenso

«Tampoco es cierto el versito del consenso», dijo en referencia a los dichos de Larreta este mediodía en su conferencia de prensa. «Porque lo escuché de nuevo. Y fui protagonista y la provincia de Buenos Aires fue protagonista», aseguró Kicillof.

«El jefe de Gobierno firmó un comunicado de Juntos por el Cambio donde decían que estaban en contra de cualquier restricción. Lo mismo hizo el gobernador de Mendoza y el de Corrientes. Están en campaña electoral, se entiende», señaló.

Y apuntó contra los referentes de la coalición opositora al señalar que «pareciera que el único consenso es hacer lo que ellos quieren, si no no hay consenso».

«Yo lo entiendo a Alberto porque la otra vez tratamos de consensuar y no funcionó. Salieron de ahí a decir que las medidas estaban mal. Y firmaban comunicado junto con todo su partido diciendo que no querían restricciones. Están haciendo política con esto», insistió.

Kicillof alertó que la Argentina corre el riesgo de terminar «como otros países, que al quedarse sin terapia, no le pudieron dar asistencia al que necesitaba».

«Eso es lo que queremos evitar. ¿Qué parte no se entiende? ¿Vamos a hacer una guerra por la educación con los que fundieron la educación pública en la Argentina? ¿Y nosotros estamos en contra (de la educación) y ellos no?», cuestionó.

Que venga a discutir Macri con nosotros

El gobernador consideró que los referentes de la oposición «no quieren el diálogo» y criticó a la titular del PRO, Patricia Bullrich, por participar en la protesta que se realizó el miércoles frente a la Quinta de Olivos.

«A veces pienso si no sería mejor que venga directamente Macri a discutir con nosotros, porque nosotros pensamos que Larreta era diferente porque tenía responsabilidades de gestión y tenía que gobernar, pero finalmente es igual a Bullrich y a Macri», comparó.

Resumen de medidas dispuestas:

El AMBA se encuentra en fase 2 y allí se aplican las medidas dispuestas por el DNU de Alberto. En tanto que los 22 distritos del interior que se encuentran en fase 3, continúan como hasta ahora, con las medidas dictadas el viernes pasado (con escolaridad presencial como en el resto de la provincia).

AMBA (fase 2):

Restricción de circulación entre las 20 y las 6 horas.

Suspensión de actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados.

Actividades comerciales hasta las 19 horas.

Gastronomía nocturna: solo delivery.

-Suspensión de clases presenciales del 19 al 30 de abril

Ayer, el presidente Fernández anunció que no se podrá circular entre las 20 y las 6 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); la suspensión de las actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas y recreativas en lugares cerrados, el cierre de comercios desde las 19 y la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos.

La suspensión de las clases se producirá a partir del lunes próximo y hasta el 30 de abril, mientras que las medidas con impacto en el resto de las actividades regirán desde mañana, y también por dos semanas.

En tanto las actividades gastronómicas funcionarán en modalidad de «entrega a domicilio» desde las 19.

Tras esos anuncios, Kicillof aseguró anoche que «acompaña y adhiere» a las medidas de restricción anunciadas por el Presidente con el objetivo de reducir los contagios de coronavirus.

«Estamos transitando un momento muy delicado de la pandemia. La Provincia de Buenos Aires adhiere y acompaña las medidas adoptadas por nuestro Presidente @alferdez», sostuvo Kicillof en su cuenta de Twitter.

El Gobernador agregó que «la prioridad es cuidar y proteger a los y las bonaerenses» y pidió seguir con los cuidados.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO