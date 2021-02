Se anota en todas: Macri aclaró por las dudas que él no se vacunó

En una nueva muestra de desesperación por subirse a la agenda política, el expresidente Mauricio Macri aclaró que él no recibió la vacuna contra el coronavirus y aprovechó para hacer mas de su clásica politiquería barata al afirmar que será el último en vacunarse.

«Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus», expresó Macri a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el exmandatario afirmó que tampoco lo hará «hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido».

Macri se refirió también a la polémica que derivó en la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud: «Repudio que se haya facilitado la vacunación para amigos y partidarios».