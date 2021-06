Macri: el coronavirus es «una gripe un poco más fuerte que no debe quitarnos el sueño»

El expresidente volvió a hacer gala de su ignorancia y falta de tacto ante una sociedad arrasada por la pandemia. Durante una visita a la provincia de Mendoza volvió a mentir respecto de su propia vacunación, dijo que la pagó, cuando todos sabemos que en Estados Unidos la vacuna es gratuita y a lo Bolsonaro, relativizó el coronavirus que ya mató a más de 85 mil compatriotas.

Ante la consulta sobre si se arrepentía de haber dicho que no se iba a vacunar hasta que no lo hiciera el último de los esenciales y luego terminó haciéndolo, Macri respondió: «Dije que no me iba a vacunar hasta que lo hiciera el último de los argentinos que necesitase la vacuna y lo cumplí. Yo no viajé para vacunarme, viajé por una conferencia».

El ex presidente de la Nación también reiteró que él hubiera gestionado mejor la pandemia y que hubiera comprado «todas las vacunas que había disponibles».

A su vez, criticó las medidas sanitarias tomadas por el gobierno de Alberto Fernández. “La pandemia es una desgracia, pero la cuarentena, los abusos de autoridad y el cercenamiento de las libertades solamente trajeron más problemas”, expresó.

Mauricio Macri visitó Mendoza este jueves para presentar su libro “Primer Tiempo». Ese día murieron en la Argentina por coronavirus 529 personas y hubo 23.780 contagiados, en tanto en el acumulado desde el inicio de la pandemia ya hay 87.789 fallecidos y 4.222.400 infectados.