Mayra Mendoza supervisó un simulacro de vacunación en una escuela de Quilmes

Mayra recordó que «en Quilmes hemos construido uno de los hospitales modulares, que nos dio posibilidad de poder atender a todos nuestros vecinos y vecinas. Si no hubiésemos tenido esa decisión política del presidente Alberto Fernández, y del Gobernador Axel Kicillof, quizás en Quilmes hubieran habido vecinos que no hubiesen sido atendidos, y eso no nos pasó. Como hemos visto en Europa o en Estados Unidos, que se colapsó el sistema sanitario, en Argentina, por las definiciones que tomó el Gobierno, por la presencia del Estado, y por la colaboración de los vecinos, eso no sucedió. Tenemos la vacuna, que es un horizonte esperanzador, pero tenemos que seguir cuidándonos entre todos y todas porque la pandemia aun no terminó».

Por su parte, el doctor Konfino, destacó: «Lo que estamos haciendo hoy es simular un primer día de vacunación, donde cada uno de los trabajadores que van a desarrollar sus tareas acá van a ensayar en la práctica sus responsabilidades: desde lo que tiene que ver con el triage, con la prevacunación, la vacunación, la entrega del carnet y la sala del espacio de recuperación, para cuando tengamos las vacunas y el ok por parte de la Provincia para comenzar, tengamos todo listo».

En Quilmes, la segunda etapa del plan de vacunación se llevará a cabo en la Escuela Primaria Nº 61 de Bernal Este (Caseros 1586) y la Nº 41 de Bernal Oeste (Calle 190 Nº 988), que son dos de las primeras instituciones educativas asignadas. Además, se prepararán otros puntos en la ciudad que estarán a cargo del IOMA, para la vacunación del personal educativo (docentes y auxiliares) y de seguridad, en los policonsultorios de SUTEBA y en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ).

Para inscripciones, los interesados e interesadas en recibirla pueden ingresar en https://vacunatepba.gba.gob.ar/.

En el territorio bonaerense se implementará un “operativo masivo de vacunación” durante el mes que viene que se realizará en:

• 360 escuelas bonaerenses.

• 69 sedes de la obra social IOMA.

• 2.000 geriátricos.

Cada punto de vacunación será dotado con equipamiento para seguridad y refrigeración de las vacunas: frezzer, termómetros, grupo electrógeno y sistema de monitoreo de temperatura a distancia, informaron fuentes de La Plata. Además tendrá personal de seguridad las 24 horas y policía.

En las escuelas se estima vacunar 140 mil personas por día. Para ello funcionarán dos turnos de 8 a 20 horas y se prevé que se inyecten 30 personas por hora en cada punto.

Allí trabajarán 3.600 vacunadores y 20.000 personas que serán asistentes de vacunación, administrativos, personal logístico, limpieza y seguridad.