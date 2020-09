Durísimo: Rodríguez Saá dijo que a los porteños «todo les chupa un huevo»

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, volvió a criticar a los porteños al señalar que son «insoportables, terribles» y «todo le chupa un huevo».

El puntano, que permanece en aislamiento preventivo por el coronavirus, consideró que «los porteños van en la primera clase del Titanic y no se hunden«. «El porteño es insoportable, terrible», señaló el gobernador puntano en declaraciones radiales.

«Yo viajo a Europa, vuelvo, tengo el virus y chupame un huevo», afirmó Rodríguez Saá, que sugirió que el coronavirus entró a la Argentina por culpa de los porteños.

El gobernador de San Luis ya había criticado a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en junio pasado, cuando dijo que «en la Ciudad de Buenos Aires no plantan soja, no crían ovejas, no crían ganado, salvo talleres clandestinos, fábricas no tiene la Ciudad de Buenos Aires».