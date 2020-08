Mientras el expresidente se pasea por la Costa Azul francesa, las cosas en Buenos Aires no le van del todo bien. La movida judicial de los camaristas Bruglia e irurzun, cercanos al expresidente no tuvo éxito y pese a haber fallado poniendo límites al peritaje que busca examinar los llamados del celular del expresidente, la jueza federal María Romilda Servini avanza en la investigación. Ordenó este lunes reanudar el entrecruzamiento de llamadas del ex presidente Mauricio Macri y personas de su entorno, entre enero de 2016 y agosto de 2019, tras considerar que aún no está firme el fallo de la Cámara Federal porteña que le ordenó acotar el alcance de la medida para el caso en el que se investigan presuntas presiones sobre el Grupo Indalo.

Fuentes judiciales dijeron que, tras una apelación formulada por la querella del empresario Fabián De Sousa, la magistrada ordenó que se continúe «con el informe oportunamente encomendado» a la dirección Director General de la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, según consta en el fallo firmado el viernes pero que trascendió este lunes.

El jueves pasado, la sala II del tribunal de apelaciones porteño había revocado la medida ordenada por la jueza Servini, tras hacer notar que la jurisprudencia de la Corte Suprema y la de la Corte Interamericana establecen que «las pruebas ordenadas en el juicio penal se atengan a pautas de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad».

