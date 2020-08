El Tribunal Oral Federal 1, a cargo de los jueces Adrián Grümberg, José Michilini y Ricardo Basílico, recibieron este jueves el informe oficial que derrumba la causa dolar futuro que tramita contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el responsable del Banco Central Miguel Pesce y el encargado de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo Alejandro Vanoli, entre otros. La pericia determinó que la operatoria que se llevó adelante en 2015 no generó perjuicio alguno para el Estado.

Tras un largo peritaje firmado por los peritos oficiales y los de parte que concluyeron, entre otras cosas, que la operación de dólar futuro se hacía en la Argentina desde hacía diez años; que también se realiza en otros países, que no se dañó el patrimonio del Banco Central, que no se afectaron las reservas, que sí incidió en pérdidas de la entidad monetaria, pero que igualmente registró ganancias todavía mayores en 2015 que en 2016, que no se podía favorecer intencionalmente a ningún comprador y que, el objetivo de un banco central no es tener utilidades sino estabilizar y desarrollar la economía.

En esa línea de razonamiento se concluyó que no existió delito ni irregularidad alguna. Así, se derrumba la la causa armada por el fallecido Claudio Bonadio a instancias de la denuncia formulada por Federico Pinedo y Mario Negri contra la dos veces presidenta y su equipo de Gobierno.

Los peritos añadieron también que los balances de 2015 y 2015 arrojan que no hubo pérdidas para Estado Nacional: “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31/12/2015 y 31/12/2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”, señala el informe.