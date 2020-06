En un nuevo arranque de locura, el cómico devenido en militante macrista arremetió en la mesa de Mirtha Legrando (conducida por Juana Viale) contra la administración Fernández y sostuvo que tiene miedo que el gobierno de la maldad le saque la casa a los viejos para dárselas al dirigente social Juan Grabois.

Cada vez que me encuentro con una persona mayor me detiene y me dice.. yo tengo miedo. Me van a sacar lo mio. yo tengo un departamento y se lo van a regalar a Grabois, porque me rompen los silbosa».

«Es tal la maldad al pedo que están haciendo. Tan poco humano…», reflexiono en una actuación que ni él mismo se cree.