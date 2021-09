Santoro le respondió a Casero tras pintar un pene en su afiche de campaña

Como ya nos tiene acostumbrados, el humorista devenido en opinólogo en materia política, económica y social, Alfredo Casero vuelve a dar miserables muestras de odio que solo apuntan a profundizar la grieta. Ahora, dibujó encima de un afiche de campaña de Leandro Santoro, un pene apuntando a la boca de la foto del político.

La imagen se volvió rápidamente viral en la redes y tal como se observa en una secuencia fotográfica, Alfredo Casero grabó un video burlándose de la situación pero sin aclarar que la «pintada» había sido realizada por él mismo.

Aludiendo como en tercera persona al autor del dibujo del pene en la boca de Leandro Santoro, en un tono irónico, Alfredo Casero se grabó realizando una crítica como si estuviera repudiando ese hecho, aunque dejando entrever sorna en sus gestos hacia la situación.

La burla, frente a la vandalización del afiche de Leandro Santoro la realizó con este discurso: «Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas qué tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro. Ya saben, esto no se hace. No hay que hacerlo, porque lo que estás haciendo…. No le pueden dibujar porongas (sic) a este muchacho», dijo el cómico, ya a lo último sin disimular la risa.

Video de Caruso pic.twitter.com/AOGtyWjRom — Alfredo Casero (@agencialavieja) September 4, 2021 Al enterarse lo sucedido, el candidato le respondió en sus redes sociales: «Sos mejor artista plástico que humorista».

Hola @agencialavieja! Sos mejor artista plastico que humorista.🤣🤣 https://t.co/cSNhbkzsgT — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) September 5, 2021