La respuesta corta es que sí, claro que hay diferencias entre ambas opciones. Ahora, ¿En qué se diferencian? En la siguiente guía te daremos respuesta a esta pregunta y te hablaremos de todos los tópicos relacionados.

¿Qué es una ruleta gratis?

A simple vista, la ruleta gratis se ve exactamente igual a cualquier otra ruleta que maneje dinero real del mercado. De hecho, te resultaría imposible saber si la ruleta de la imagen es gratuita o de dinero real. Esto se debe a que tanto sus reglas como el funcionamiento de cada una de las rondas es exactamente el mismo.

La verdadera característica distintiva de esta modalidad gratuita se encuentra en que no requiere de un ingreso previo de fondos. Esto quiere decir que, jugar en modo demo o gratis te permite familiarizarte con las reglas, practicar estrategias, y divertirte sin tener que arriesgar tu propio dinero.

¿En qué consiste el juego de ruletas gratis?

Realmente no existe ninguna peculiaridad relevante acerca del funcionamiento de los juegos de ruleta gratis. Solo deberás dejar de preocuparte por los fondos que manejes dentro del juego, ya que estos no tendrán una influencia sobre tu dinero. Aun así, aquí te preparamos un paso a paso para realizar apuestas en ruletas gratis:

Crea tu cuenta o inicia sesión

Deberás acceder a la plataforma donde deseas jugar a la ruleta e iniciar sesión con una cuenta. En caso de que no poseas un perfil activo, puedes crearlo haciendo uso del sistema de registro de la página. Sin embargos, hay plataformas confiables que te permiten jugar a la ruleta online en Argentina totalmente gratis en modo demo con fondos virtuales, para que puedas aprender a jugar, afinar tus estrategias o divertirte un rato sin tener que depositar fondos o registrarte.

Ve al apartado de ruletas

Dirígete a la sección de juegos de azar de la plataforma y accede a la categoría de ruletas. Esto desplegará las distintas opciones disponibles por el momento en el casino. Por fortuna, las plataformas tienen cientos de ruletas demo en las que puedes practicar.

Selecciona tu preferida y accede a la versión gratuita

Revisa cada una de las alternativas disponibles y selecciona la que más llame tu atención. Asegúrate de estas escogiendo la versión demo o gratuita de la ruleta seleccionada.

Disfruta y practica tanto como desees

Una vez dentro, ya solo deberás comenzar a jugar haciendo apuestas sobre el juego. Esto no tiene ningún tipo de límite, pero debes recordar que nada de lo que hagas tendrá influencia sobre el dinero de tu cuenta.

¿Para qué jugar ruletas gratuitas?

Puede que no entiendas por qué debes jugar a la ruleta gratis aun cuando no recibas dinero por ello. Muchas personas participan en estas actividades precisamente para ganar dinero, por lo que no hacerlo sería un total sinsentido. No obstante, el objetivo de las ruletas gratuitas no es ese.

La verdad, las ruletas gratis están destinadas al verdadero apostador que quiere mejorar y practicar. Por lo tanto, no se trata más que de un medio para poner a prueba estrategias, medir porcentajes o probabilidad de victorias o incluso determinar el riesgo que tienen una serie de movimientos.

Existen personas que simplemente hacen uso de esta versión para pasar el rato, sin importarle mucho si esto tendrá algún efecto sobre los fondos de su cuenta. De esta forma, es una herramienta fundamental que todo apostador debe tener en su arsenal para practicar y mejorar en sus operaciones.

Comparación entre Ruleta gratis VS Ruleta dinero real

Si bien la ruleta gratuita tiene ciertos aspectos interesantes, su versión de dinero real es más atractiva para otros puntos. A continuación, te hacemos una comparación entre ambas modalidades de juego:

Criterio Ruleta gratis Ruleta dinero real Costo de jugada Totalmente gratis Requiere de dinero y el monto depende del juego y casino Objetivo principal Practicar y aprender Ganar dinero con las apuestas Riesgo Sin riesgo Riesgo de pérdida de dinero real Acceso a bonos No dispone de bonos Dispone de bonos y promociones Disponibilidad Disponible en la mayoría de casinos Disponible en la mayoría de casinos Emoción Menos emocionante debido a la falta de riesgo Muy emocionante por la posibilidad de ganar o perder dinero Velocidad Pueden ser más lentas Más rápidas y sujetas al flujo del juego Interacción social Sin interacción social generalmente Interacción posible con otros jugadores o el crupier en la versión en vivo

Como puedes ver, la ruleta gratis solo debería de ser jugada si lo que buscas es practicar. En ella puedes poder en práctica las probabilidades de éxito de estrategias, como la Martingala, Fibonacci, entre otras. Se trata de un paso fundamental para poder avanzar hacia las apuestas con dinero real de la manera más segura posible.